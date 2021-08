Hellblade Senua's Sacrifice: trailer svela le migliorie per Xbox Series X|S, ray tracing compreso

Microsoft e Ninja Theory hanno annunciato che è ora disponibile la versione ottimizzata per Xbox Series X e Xbox Series S di Hellblade: Senua's Sacrifice. Xbox ha condiviso tramite il canale YouTube ufficiale un trailer che ci permette di vedere il gioco in versione next-gen. Tra le novità è incluso anche il ray tracing.

Più precisamente, Hellblade Senua's Sacrifice proporrà su Xbox Series X e Xbox Series S il ray tracing DirectX, una grafica potenziata, una modalità risoluzione e "altre novità". Hellblade punta enormemente sulla grafica, giocando con la vista del giocatore tramite visioni della protagonista. Anche gli effetti particellari e di luce sono molto importanti, quindi le novità proposte potrebbero rendere l'esperienza complessiva ancora più interessante.

Per il momento, l'annuncio della versione next-gen di Hellblade Senua's Sacrifice è legato unicamente alle versioni Xbox Series X e Xbox Series S: considerando che Ninja Theory è parte degli Xbox Game Studios, crediamo che non sarà pubblicata una versione potenziata per PS5.

Nella nostra recensione di Hellblade Senua's Sacrifice vi abbiamo spiegato che "il nuovo titolo auto prodotto da Ninja Theory è per certi versi sorprendente, per altri spiazzante. I combattimenti e la progressione sono al servizio di una narrativa forte, sceneggiata magistralmente, in grado di toccare tematiche raramente trattate altrove, figurarsi in un videogioco. Se volessimo fare un paragone più o meno forzato, rientra nella categoria di titoli alla Dear Esther oppure Gone Home, ma con un gameplay più corposo e variegato. Certo, poteva essere largamente migliore al punto da portare il titolo verso vette da capolavoro, ma è altresì efficace nel far vivere non passivamente i disturbi psicotici della protagonista, la sua lotta con l'oscurità, il mondo che si è creata dopo aver vissuto una serie di traumi."