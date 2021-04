Atomic Heart: video di gameplay da 22 minuti, tanta azione per l'atteso FPS

GameCross ha condiviso un nuovo video da 22 minuti che mostra il gameplay di Atomic Heart, l'atteso FPS di Mundfish. Ricordiamo che Atomic Heart è uno sparatutto in prima persona del genere "immersive sim", ovvero in stile Bioshock.

Atomic Heart permetterà ai giocatori di potenziare le proprie armi e abilità. Ci sarà anche un sistema di crafting e di looting. Inoltre, il gioco proporrà una serie di puzzle da risolvere per poter avanzare. Il video di gameplay ci permette di vedere tanta azione e varie ambientazioni di gioco.

La data di uscita prevista è per ora fissata per un generico 2021, quindi quanto possiamo vedere non è considerabile come la versione finale del gioco, ma già ora Atomic Heart sembra tecnicamente molto interessante. Il gioco supporterà effetti di ray tracing in tempo reale.

Vi ricordiamo anche i requisiti consigliati di Atomic Heart:

Processore: Intel Core i7 4770K, AMD Ryzen 5 1500X

Scheda video: NVIDIA GeForce GTX 1060, AMD Radeon RX 580

Memoria: 8 GB di RAM

Hard disk: 22 GB di spazio richiesto

Sistema operativo: Windows 7, Windows 8, Windows 10 a 64 bit

Potete inoltre vedere un nuovi video e immagini: mostrano una grafica davvero eccellente.