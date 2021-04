Resident Evil Village: cosplay di Daniela di ri.care farà venir voglia di giocare

Il 2021 sembra un anno difficile per il mondo dei videogiochi, con vari ritardi e console next-gen sempre più difficili da trovare. Resident Evil Village è però una certezza e in attesa dell'arrivo del nuovo gioco horror di Capcom, le cosplayer di tutto il mondo si cimentano nella rappresentazione dei nuovi personaggi. Una di queste è la nota ri.care, che propone un cosplay di Daniela, una donna vampirica, figlia di Lady Dimitrescu.

ri.care ha optato per una versione estremamente fedele di Daniela, con questo suo cosplay. Il costume è praticamente identico in ogni dettaglio e la cosplayer non ha lesinato sul finto sangue. Il sorriso di ri.care è forse meno inquietante della versione originale che troveremo in Resident Evil Village, ma forse è un bene.

Questo cosplay di ri.care ci permette di analizzare nel dettaglio il design scelto da Capcom per la vampira Daniela. La compagnia di Osaka ha certamente fatto un ottimo lavoro con i personaggi di Resident Evil Village per quanto abbiamo visto fino a questo punto. Questo cosplay ci fa venire ancora più voglia di giocare all'horror, che ricordiamo arriverà all'inizio di maggio.

Se siete fan dei cosplay, allora non dovreste perdervi il cosplay di 2B firmato naiichiru: è di struggente bellezza. Invece, il cosplay di Sakura di shirogane_sama è semplice ma efficace. Come non citare poi il cosplay di MT Lady di missbricosplay: è semplice ed efficace.

Anche il cosplay di 2B firmato 流雲 è uno dei migliori di sempre. Infine, vi suggeriamo anche il nuovo cosplay di Tifa di irine_meier: è irrealistico come dovrebbe.