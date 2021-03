Nier Automata: il cosplay di 2B firmato 流雲 è uno dei migliori di sempre

Fra non molto sarà disponibile NieR Replicant ver.1.22474487139..., remaster del primo NieR rilasciato su Xbox 360 e PS3. Il successo della saga è però arrivato anni dopo con il seguito NieR Automata, che ha colpito il pubblico e il mondo del cosplay. Ancora adesso, infatti, 2B e il resto del cast sono spesso al centro delle creazioni dei e delle cosplayer. La cosplayer cinese 流雲 propone ad esempio la sua versione di 2B e la qualità è veramente altissima.

流雲 propone molteplici scatti, poi riportati su Instagram dal profilo mizuvzcos. Si tratta per certo di uno dei migliori cosplay di 2B in circolazione. Non solo il costume è di altissimo qualità, con tutti i dettagli originali al posto giusto, ma anche l'ambientazione che fa da sfondo alle fotografie è perfettamente in stile NieR Automata.

Ricordiamo infatti che il gioco è ambientato tra le macerie di una città, tra edifici abbandonati e fabbriche arrugginite. 流雲 ha ricreato alla perfezione le sensazioni del gioco di Square Enix e Platinum Games. Tutto in queste fotografie lascia trasparire un grande senso di professionalità.

