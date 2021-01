Nier Automata: il cosplay di 2B di Misaki Sai è originale e seducente

Il Natale è ormai andato ma questo non significa che non viva ancora nei nostri cuori e, soprattutto, nelle fotografie dei migliori cosplay di fine 2020. Uno dei personaggi più amati, come dimostrano le molteplici rappresentazioni delle cosplayer di tutto il mondo, è 2B, la guerriera di Nier Automata. Misaki Sai, nota anche come saiwestwood, ha infatti proposto la propria versione, con uno stile sì originale ma per certo seducente.

Misaki Sai, con il suo cosplay di 2B, non va certo per il sottile e aiuta l'occhio a cadere "sulle parti giuste". Nel complesso, il costume richiama solo alla lontana lo stile della versione originale, principalmente con il ricamo della (piccola) parte superiore del cosplay, ma siamo certi che l'obbiettivo non fosse seguire i canoni dettati dal gioco.

Se siete grandi fan di 2B, allora sarete felici di scoprire tutte le versioni realizzate da Lada Lyumos, che non lascia nulla all'immaginazione. Oppure, anche la versione ideata da jessblazecosplay in questo sexy cosplay. Come non citare, poi, il cosplay di 2B di likeassassin, perfetto in ogni dettaglio. Chiudiamo infine con il cosplay di 2B di Alina Becker: natalizio e strabordante.