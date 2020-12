Nier Automata: il cosplay di 2B di likeassassin è perfetto

Likeassassin, nota anche come Christina_cosplay, ha ricreato 2B, uno degli amati personaggi di Nier Automata, in un nuovo cosplay perfetto in ogni dettaglio. La cosplayer ha infatti optato per un costume classico, che rispetta lo stile originale del personaggio. Come potete vedere, non ha indossato la fascia per il viso, preferendo sfoggiare i propri occhi.

In nota a questo cosplay di 2B di Nier Automata, Likeassassin spiega anche che "fino a pochi anni fa, l'acquistare un costume era una specie di taboo. Pensavo che una "vera" cosplayer dovesse realizzare tutto da sé. Solo ora mi rendo conto di quanto fossi sciocca. Fare cosplay non è legato unicamente al cucire e alla creazione di costumi, è anche una questione di divertimento e rappresenta la possibilità di essere il proprio personaggio preferito."

"Se sei in grado di realizzare tutto perfettamente, è bellissimo, tutti i tuoi costumi saranno esclusivi. Ma se vuoi solo rilassarti e divertirti, non hai bisogno di provare agli altri le tue capacità: comprare costumi va bene!"

