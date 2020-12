NieR: Automata: 2B in alcuni sexy cosplay natalizi, per far impazzire Babbo Natale

Vediamo la dolce 2B, protagonista di NieR: Automata, interpretata in chiave natalizia in alcuni cosplay. Sexy natalizia, sarebbe meglio dire, visto che le varie cosplayer l'hanno immaginata più o meno tutte in versione soft porno (probabilmente per la gioia di Yoko Taro, l'autore della serie).

Ad esempio hana_alaska la vede in un candido quadruccio natalizio, evidentemente in preda a un turbamento di qualche tipo. Akizamisa la vuole invece più aggressiva e diretta, mentre natypoison la immagina dominante anche durante le feste, nonostante le simpatiche corna da renna.

La 2B di miellecz è invece ammiccante e tiene l'albero di Natale sullo sfondo, lì dove quella di Chocolat_cosplay è già pronta davanti al camino per scartare i regali. La cosplayer madmissmila ha scelto un approccio più da pin-up per il personaggio, tanto che è quasi difficile scorgerlo dietro al sexy completino rosso, mentre byoruu, infine, ha optato per non nascondere nulla e regalarsi al suo pubblico.

Immaginiamo che Babbo Natale sarà contentissimo e noi con lui. In fondo Natale è il periodo perfetto per farsi dei regali e dare ai cosplay un tocco di vitalità.