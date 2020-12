The Callisto Protocol punta ad essere il gioco più terrificante della next gen

The Callisto Protocol è stata una delle maggiori sorprese a emergere durante i Game Awards 2020 con un interessante trailer di presentazione, che ha mostrato quello che sembra essere un interessante survival horror che, nelle intenzioni degli sviluppatori, vorrebbe essere il gioco più terrificante della next gen.

Ci sono ottime premesse per quanto riguarda questo titolo: al di là del promettente trailer mostrato in occasione dei Game Awards 2020, il responsabile del progetto per Striking Distance è Glen Schofield, ovvero uno dei creatori di Dead Space ed è chiaro che questo nuovo titolo è in qualche modo una sorta di seguito spirituale della celebre serie horror di Visceral Games.

"Sto cercando davvero di creare il gioco più terrificante che ci sia sulle piattaforme next gen", ha riferito Schofield in un'intervista pubblicata da IGN. Il director ha affermato di sapere, da quello che sente in giro, di come Dead Space sia considerato uno dei giochi più inquietanti della sua generazione "e vorrei fare lo stesso su next gen, o su quella che sarà considerata la generazione attuale all'uscita del gioco".

L'attesa sarà comunque ancora lunga, considerando che The Callisto Protocol è previsto solo per il 2022 su PC, PS5 e Xbox Series X|S, nel frattempo è emerso lo strano dettaglio relativo al fatto che il gioco potrebbe essere ambientato nell'universo di PUBG, in qualche modo e che avrà una caratteristica di Dead Space molto amata.