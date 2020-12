The Callisto Protocol potrebbe essere ambientato nell'universo di PUBG

Una delle sorprese dei recenti The Game Awards, ovvero The Callisto Protocol, potrebbe essere legata ad un universo lontano anni luce da quello immaginato: ovvero il mondo di PlayerUnknown's Battleground, il battle royale meglio conosciuto come PUBG. La scoperta è stata fatta leggendo con attenzione il comunicato stampa che ha accompagnato il gioco.

D'altra parte Glen Schofield aveva lasciato Sledgehammer per accasarsi presso PUBG Corp. Il suo passaggio verso uno studio indipendente aveva fatto pensare ad una rottura nei rapporti, ma in realtà l'ex creatore di Dead Space e Call of Duty aveva solo scelto una via alternativa per creare la sua "esperienza narrativa originale basata sull'universo di PUBG".

Il gioco è ambientato nel 2320 sulla luna di Giove Callisto. Quello che dovremo fare sarà fuggire dalla prigione di massima sicurezza Black Iron che si trova sul satellite e scoprire i segreti all'interno di questa istituzione. Il gioco mescolerà horror, azione e narrazione e vorrebbe "stabilire un nuovo standard per i giochi horror".

Ecco, diciamo, quindi, che i legami con PUBG dovrebbero essere solo sulla carta, visto che dinamiche di gioco, linea temporale e persino pianeta dovrebbero essere molto diversi.

Cosa ne pensate di questo gioco? Avete visto il trailer di annuncio?