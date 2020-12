Cyberpunk 2077: i lettori distruggono il gioco su Metacritic

Non sono giornate positive per Cyberpunk 2077. Il gioco di CD Projekt RED ha sì ottenuto il consenso della critica, come avete potuto leggere anche nella nostra recensione della versione PC, ma è anche subissato da bug e problemi tecnici in versione console old gen - ovvero PS4 e Xbox One -. Come era lecito aspettarsi, gli utenti hanno criticato la situazione e, precisamente, hanno inondato Metacritic di recensioni negative.

La media di Cyberpunk 2077 in versione PS4 è infatti 2.3 su 10, al momento della scrittura di questa notizia. La versione Xbox One, invece, si "salva" con un 2.8 su 10. L'unica che riesce a evitare il bollino rosso è quella PC, che viaggia intorno al 6.4 su 10. In questo momento, la versione PS4 può contare su 1.327 recensioni negative, 58 recensioni Mixed e 175 recensioni positive.

Ovviamente la maggior parte delle recensioni criticano lo stato tecnico di Cyberpunk 2077, come l'utente Zeevee che afferma: "Il gioco così com'è in questo momento su PS4 è ingiocabile, vergogna a CD Projekt RED per aver permesso il rilascio in questa forma". Altri giocatori criticano CD Projekt RED per aver pubblicizzato falsamente il gioco e aver impedito ai recensori di provare le versione console base prima dell'uscita.

La media della critica per la versione PC è per ora 90 su 100, ma non è affatto impossibile che presto il valore cali, con l'aggiunta di altre recensioni. In ogni caso, perlomeno, gli sviluppatori riceveranno il bonus massimo in busta paga, indipendentemente dal voto finale: i dirigenti hanno ammesso infatti le proprie colpe nella gestione del progetto.

Cyberpunk 2077, in ogni caso, con i soli preorder ha già recuperato tutti i costi di sviluppo e marketing.