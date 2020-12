Cyberpunk 2077: i dirigenti ammettono le proprie colpe, i dipendenti avranno un bonus

I dirigenti di CD Projekt SA, publisher di CD Projekt RED, hanno ammesso la propria responsabilità per la qualità di Cyberpunk 2077 tramite un'email inviata internamente e ottenuta da Bloomberg. Gli sviluppatori riceveranno quindi il bonus in denaro massimo, annullando la regola che prevedeva il calcolo sulla base del voto medio del gioco.

Cyberpunk 2077, rilasciato il 10 dicembre 2020, è uno dei titoli più attesi dell'anno e per certo il prodotto più complesso sul quale il team polacco abbia mai lavorato, anche a causa della necessità di sviluppatore un enorme numero di versioni (PC, Xbox One/One X, Xbox Series X|S, PS4/PS4 Pro, PS5, Google Stadia). Il risultato finale non è stato dei migliori, con bug e prestazioni terribili, soprattutto sulle console più vecchie. Il voto del gioco su Metacritic è comunque di 90 su 100, ma se dovesse scendere, secondo le regole classiche del publisher, il team di sviluppo non otterrebbe il bonus massimo.

Adam Badwoski, capo dello studio e creative director di Cyberpunk 2077, ha però affermato nella suddetta email che "inizialmente avevamo un bonus focalizzato sul voto e sulla data di uscita, ma dopo alcune considerazioni abbiamo deciso che queste misure non sono semplicemente giuste, date le circostanze. Abbiamo sottostimato la lunghezza e la complessità di questo progetto e comunque avete fatto tutto quello che potevate per poter realizzare un gioco speciale ed estremamente ambizioso."

Il sistema di bonus originale di CD Projekt è molto complicato. Ogni mese, i leader del team danno un token, con la forma del logo dello studio, ai membri del team che hanno brillato. Questi token vengono poi trasformati in bonus, calcolati sulla base del voto delle recensioni e sulla data di rilascio. Nel caso di Cyberpunk 2077 tutto questo è però stato annullato e tutti riceveranno il bonus indipendentemente dai risultati finali.

Ovviamente, questo compenso non risolve i problemi del gioco e, di conseguenza, non limita la quantità di lavoro che i dipendenti dovranno gestire da ora in avanti per migliorare Cyberpunk 2077: il CEO si è scusato per aver minimizzato il crunch con gli azionisti, in passato, ma non sembra che la situazione sia destinata a risolversi a breve.