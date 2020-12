EDGE elegge i migliori giochi della generazione, mancano grandi nomi

Con l'arrivo di PS5 e Xbox Series X|S, non solo si è aperto un nuovo futuro per il mondo dei videogiochi, ma si è chiusa una generazione. Sì, questo passaggio generazionale è ben più lento rispetto a quelli passati, grazie alla retrocompatibilità e alla necessità dei team di sviluppo di rilasciare giochi anche sulle più che rilevanti PS4 e Xbox One di tutto il mondo (che ancora generano grandissimi profitti, ovviamente). Cogliendo "l'occasione", però, EDGE ha eletto i migliori giochi della generazione in chiusura, scegliendo 12 giochi.

Ecco la lista completa dei giochi scelti da EDGE:



Bloodborne

Inside

Outer Wilds

Overwatch

Red Dead Redemption 2

Return of the Obra Dinn

Super Mario Odyssey

The Last Guardian

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Titanfall 2

Undertale

What Remains of Edith Finch

Come potete vedere, ci sono due esclusive PlayStation 4, ovvero Bloodborne e The Last Guardian, e due esclusive Nintendo Switch, ovvero Super Mario Odyssey e The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Per il resto, troviamo opere di terze parti sia AAA che indie. Siamo però certi che, più di quanto vi sia, i giocatori saranno sorpresi di quanto non vi sia.

Prima di tutto, manca qualsiasi giochi esclusivo Xbox/Microsoft. La generazione in uscita non è stata la migliore per Microsoft, in termini di prodotti first party, ma la totale esclusione sorprende. Inoltre, è interessante notare come manchino grandi nomi premiati negli anni, come God of War, Sekiro Shadows Die Twice e The Last of Us Part II, tutti GOTY dei The Game Awards.

Voi cosa ne pensate? Quali sono i vostri "giochi della generazione"?