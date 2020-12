PS5 vende il triplo di Xbox Series X in Francia, ma questi numeri non hanno valore

Circa un mese fa, PS5 e Xbox Series X|S sono state rilasciate in tutto il mondo, nel mezzo di una pandemia mondiale e con un lancio quasi simultaneo. Il risultato è stato un gran successo per PS5, secondo i dati provenienti da più fonti, soprattutto in Europa, mercato che storicamente è più affezionato alle ammiraglie Sony. Ora, tramite un report di Ludostrie, possiamo scoprire che PS5 ha venduto il triplo di Xbox Series X|S in Francia.

Precisamente, parliamo di 107.000 console vendute, cifra che fa diventare quello di PS5 il lancio più grande della storia francese, superando i 90.000 di PS4 e, soprattutto, i 105.000 di Nintendo Switch, precedentemente detentore del record. Secondo i dati, invece, Microsoft ha venduto 37.000 unità di Xbox Series X|S, ovvero meno delle 50.000 unità di Xbox One. Una proporzione simile si è vista anche in Spagna.

PS5 ha quindi dominato su Xbox Series X? Si può affermare che a nessuno interessi la console di Microsoft? No. Questi numeri non hanno in realtà alcun valore, se non indicare in modo approssimativo quante console sono state prodotte e distribuite dalle due compagnie. Entrambe le console sono andate sold-out nel giro di pochi minuti e il pubblico smania alla ricerca di una PS5 o una Xbox Series X|S in queste settimane, assaltando ogni restock dei negozi online, finendo anche per farsi truffare come nel caso di Euromediashop.

Sì, PS5 sta facendo meglio di Xbox Series X, ma più nel lato produzione che nel lato vendita. Per avere risposte più chiare sul successo delle due console, dovremo attendere come minimo il prossimo anno, quando le due macchine da gioco saranno nuovamente disponibili in ogni negozio e l'offerta sarà superiore alla domanda.