PS5 ha venduto 3 volte Xbox Series X/S, è il miglior lancio di sempre in Spagna

Analizzando i primi dati di vendita spagnoli scopriamo che PS5 è ufficialmente il miglior lancio di sempre di una console casalinga in Spagna. La nuova macchina di Sony, infatti, ha venduto tutte le 43mila console immesse sul mercato. Un numero 3 volte superiore a quello di Xbox Series X/S. Anche le console di Microsoft, però, hanno venduto tutte le unità immesse sul mercato.

La Spagna, come molti altri mercati mondiali, sta soffrendo una carenza cronica di console di nuova generazione. Tutte le macchine immesse sul mercato sono state vendute e ancora non si sa quando arriveranno le nuove scorte. Una nuova ondata di PlayStation 5 potrebbe arrivare il 15 dicembre, mentre Microsoft potrebbe rinviare al 2021 il nuovo rifornimento.

Questa situazione avvantaggia Sony, che è stata in grado di rifornire il mercato con un numero superiore di console. Al momento sono ben 43mila le console piazzate nella sola Spagna. 38mila di queste sono il modello con disco, mentre sono solo 5000 le Digital. In questo modo PlayStation 5 è diventata la console casalinga più venduta al lancio in Spagna. PS2 vendette 40.000 unita, PS3 35mila, mentre PS4 38.ooo.

Curiosamente la più venduta in assoluto fu PSP con 54,2mila unità.

Anche Xbox Series X e S hanno venduto tutto l'inventario (Vandal dice che c'è ancora qualche Series S in giro, ma è difficile da trovare), ma il totale di console immesse sul mercato da Microsoft è stato 3 volte inferiore rispetto a quello di Sony. In Spagna sono state vendute 10.500 Xbox Series X e 3.600 Series S.

Con 14.100 console, Xbox Series X/S non è riuscita a battere né il lancio di Xbox 360 né quello di Xbox One. Queste due console, infatti, vendettero rispettivamente 14,900 e 15mila console.

Chissà se prima o poi anche noi potremo avere dei dati di vendita così puntuali...