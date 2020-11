Il Cortocircuito torna oggi alle 15 con una puntata su Ibra, i GaaS e il Game Pass

Il Cortocircuito torna oggi in diretta su Twitch con il classico appuntamento delle 15. Pierpaolo Greco, Alessio Pianesani e Francesco Serino tornano con una puntata incentrata sul caso Ibrahimovic, sul declino dei GaaS e sui costi che Microsoft sostiene col Game Pass. Come sempre ci sarà spazio per le vostre domande e il vostri messaggi vocali, non siate timidi!

Alessio e Pierpaolo gestiranno la diretta dagli studi di Terni, mentre Francesco sarà collegato da casa. Questo non gli impedirà di intervenire con la sua classica verve e follia. Gli argomenti di oggi, oltretutto, si prestano ad uscite sopra le righe. Andiamoli a scoprire:

FIFA 21 - Ibrahimovic si scaglia contro i diritti d'immagine. Si tratta dell'argomento più letto e discusso delle ultime ore. Il campione svedese si è reso conto di essere su tutti i giochi di calcio e pensa di non essere stato pagato abbastanza. E ha deciso di guidare la rivolta dei suoi colleghi. Come finirà?

Marvel's Avengers - I GaaS sono definitivamente morti? I deludenti risultati del gioco di Square Enix ci spingono a fare una riflessione su questo tipo di esperienze: è il modello economico che li sorregge il problema o è un qualcosa di più intrinseco all'avventura degli Avengers?

Game Pass - Quanto incassano davvero gli sviluppatori? Il terzo argomento è piuttosto autoesplicativo: quando si guadagna a mettere il proprio gioco su Game Pass? Come fa Microsoft a sostenere i costi?

Ovviamente non dovrà mancare la vostra partecipazione! Potete cominciare a scrivere le vostre domande nei commenti qui sotto: risponderemo nel corso della diretta.

Non dimenticate che potrete interagire con noi in chat, nei commenti a questa notizia o sul gruppo Telegram ufficiale di Multiplayer.it, dove troverete tanti altri appassionati come voi con cui chiacchierare. Telegram servirà anche per registrare i vocali che poi faremo sentire durante la live.

Potrete seguire lo streaming all'interno di questa notizia, nel box dedicato o direttamente sul nostro canale Twitch, utilizzando eventualmente l'app ufficiale su iOS e Android.

