PS5 su Euromediashop: CODICI vi aiuta per rimborso e risarcimento, i dettagli

PS5 è di certo uno dei prodotti tecnologici più ricercati del momento. Una produzione forse limitata dal COVID-19, bagarini che si accaparrano le scorte grazie ai bot e un notevole numero di early adopter che smania di averla il prima possibile: tutti questi elementi messi assieme hanno creato quasi una sorta di isteria di massa e, quindi, la nascita di un mercato grigio o, in alcuni casi, di vere e proprie truffe pronte a sfruttare la situazione, come quanto sta accadendo con Euromediashop.

Il negozio ha infatti messo in vendita molteplici PS5 e molti ne hanno acquistata una. Purtroppo, sembra che Eurimediashop stia portando avanti una vera e propria truffa. Per aiutare i consumatori, quindi, CODICI - Centro per i Diritti del Cittadino - ha dato il via a una class action: potete aderire seguendo l'indirizzo che trovate poco sotto.

Ecco il comunicato ufficiale di CODICI.

Un prezzo allettante, un'occasione ghiotta in questo periodo di regali in vista delle prossime festività natalizie. Ha fatto il giro del web la promozione di Euromediashop, azienda che opera "nel commercio di prodotti dell'elettronica di consumo, telefonia mobile ed informativa" come si legge sul sito internet, in merito all'acquisto della PlayStation 5 di Sony. Il problema è che il passaparola iniziato per informare amici e parenti dell'offerta in poco tempo si è trasformato in un avviso antitruffa.

"Diversi consumatori - spiega Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici -lamentano il fatto di non aver ricevuto una comunicazione di conferma dell'acquisto effettuato e nemmeno aggiornamenti sulla spedizione del prodotto. L'azienda, attraverso la sua pagina Facebook, ha assicurato che sta lavorando per evadere tutti gli ordini di spedizione e consegna entro questa settimana, ma purtroppo stanno emergendo degli aspetti che preoccupano. Ci riferiamo, in particolare, al magazzino che dovrebbe contenere le PlayStation 5. All'indirizzo riportato sul sito dell'azienda, nella zona industriale di Brindisi, si trova un capannone senza insegne e chiuso, ed il titolare ha riferito ad un'emittente tv locale di non avere nulla a che fare con Euromediashop e con la vendita delle PS5. In attesa che venga fatta chiarezza, abbiamo deciso di attivarci per fornire assistenza ai consumatori danneggiati".

Chi ha acquistato una PlayStation 5 tramite Euromediashop e sta avendo problemi con la consegna del prodotto o con la richiesta di rimborso o di recesso può contattare Codici, che fornirà assistenza legale attraverso una class action. Sul sito dell'associazione, www.codici.org, è disponibile il modulo per aderire all'azione per il rimborso ed il risarcimento danni. Per informazioni e chiarimenti è possibile scrivere a segreteria.sportello@codici.org oppure telefonare al numero 06.55.71.996.