League of Legends: Wild Rift è disponile gratuitamente per iOS e Android

Nella giornata di ieri Riot Games ha pubblicato ufficialmente in tutta Europa League of Legends: Wild Rift, la versione mobile del più celebre MOBA al mondo, su iOS e Android. In realtà si tratta ancora della versione in beta del gioco, ma vi assicuriamo che difficilmente noterete le differenze con un prodotto fatto e finito.

Tanto che nella nostra recensione di League of Legends: Wild Rift siamo piuttosto colpiti dal lavoro di Riot Games. Non che lo sviluppatore che ha creato LoL, Valorant e Teamfight Tactics avesse nulla da dover dimostrare.

Tommaso Valentini parla di un un gioco che "è la nuova porta di ingresso per un potenziale mercato ancora inesplorato, pronto a travolgere Riot con numeri esorbitanti. Il gioco allo stato attuale ha già dato prova di essere curatissimo, ricercato e desideroso di crescere ulteriormente con il supporto totale di un team dedicato. Superato lo scoglio iniziale delle modifiche al sistema di gioco e al sistema di controllo ci si trova per le mani un MOBA incredibilmente divertente, con partite dalla durata ridotta e un ritmo elevatissimo, perfetto per le brevi sessioni di gioco."

Considerando che è gratuito, perché non provarlo? Di seguito vi presentiamo i link per scaricarlo su iOS e Android. La data di uscita della versione console non è ancora stata annunciata, ma Riot Games potrebbe farlo a breve. Nonostante ieri abbia mostrato Ruined King A League of Legends Story ai The Game Awards 2020.

Lo proverete?