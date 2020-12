Ruined King A League of Legends Story si mostra ai The Game Awards 2020

Un annuncio dopo l'altro, questo è stato The Game Awards 2020. Geoff Keighley, sul palco digitale a Los Angeles, ha presentato i trailer di tanti giochi molto attesi, come il prossimo Dragon Age, ma anche alcune sorprese come Perfect Dark. C'è stato inoltre spazio anche per Ruined King A League of Legends Story.

Come è facile capire, si tratta di una storia alternativa ambientata nel mondo narrativo di League of Legends. Si tratta precisamente di un dungeon crawler con visuale isometrica e sistema di combattimento a turni, basato sulle abilità del vari personaggi di LoL.

Si tratta di un interessante modo per esplorare il mondo di League of Legends, esplorando anche nuovi generi. Il gioco era stato annunciato lo scorso anno, ma questo è la prima volta che possiamo vederlo in azione. È stato inoltre svelato che sarà disponibile su console e PC nel 2021.