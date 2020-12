Perfect Dark è il gioco di The Initiative per Xbox Series X|S, annunciato con un trailer cinematico

Perfect Dark esiste davvero infine, ed è veramente il primo gioco di The Initiative, annunciato nel corso dei Game Awards con uno spettacolare trailer cinematico.

Lo potete vedere riportato qui sopra, al momento si tratta ancora di un video che non ha elementi di gameplay veri e propri, ma mostra bene quale sia l'ambientazione, l'atmosfera e il taglio scelto da The Initiative per questo grande e atteso ritorno.

Sono praticamente anni che si parla del misterioso progetto di grosso calibro presso The Initiative, uno dei first party più promettenti di Xbox Game Studios, ed è quasi altrettanto che si susseguono le voci su un ritorno di Perfect Dark, voci finalmente confermate.

Non ci sono informazioni sulla data di uscita di Perfect Dark, tranne il fatto che è previsto per PC e Xbox Series X|S, con ulteriori informazioni che arriveranno nei prossimi mesi, probabilmente.

È assai probabile che si tratti di uno sparatutto in soggettiva come l'originale, ma anche questo non è al momento chiaro, tuttavia l'ambientazione fantascientifica riprende lo stile classico ma con un taglio decisamente nuovo, mentre ritorna anche la protagonista storica, ovvero la mitica Joanna Dark.