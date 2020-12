Back 4 Blood: data di uscita e gameplay dai The Game Awards 2020

I The Game Awards 2020 ci avevano promesso tante novità e siamo stati accontatati. Turtle Rock, noto per Evolve, ha mostrato finalmente Back 4 Blood, praticamente una versione non-Valve di Left 4 Dead. Possiamo inoltre scoprire la data di uscita.

I fan ritroveranno tutte le caratteristiche che hanno sempre amato in Left 4 Dead. Gli sviluppatori hanno affermato che il loro obbiettivo è creare un gioco più grande, con più zombie, più tipi di nemici, compreso un nuovo colosso pronto a farci a pezzi.

La sorpresa della serata è che Back 4 Blood ci ha mostrato anche un video di gameplay, che potete vedere all'inizio della notizia. Possiamo vedere un livello di dettaglio grafico soddisfacente, per un titolo cooperativo online. Nel complesso, lo stile e il ritmo di gioco sembrano esattamente gli stessi di Left 4 Dead, con giusto qualche rifinitura in più legata ai passi in avanti tecnici.

Infine, viene indicata la data di uscita 22 giugno 2021, ma già il 17 dicembre sarà disponibile un closed alpha. Qui sotto potete invece vedere il trailer di presentazione.