Hood: Outlaws & Legends, data d'uscita svelata da un trailer

Nel corso dei Game Awards 2020 è stato pubblicato un nuovo trailer di Hood: Outlaws & Legends con cui è stata annunciata la data d'uscita: il 7maggio 2020 (si può giocare con tre giorni di anticipo se si prenota il gioco).

Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, Hood: Outlaws & Legends è un action multiplayer di Sumo Digital ambientato all'epoca di Robin Hood. Il trailer mostra anche delle nuove sequenze di gameplay di questo interessante progetto, che sicuramente avrà qualcosa da dire. Questo non è uno dei due nuovi giochi promessi da Focus Home Interactive.