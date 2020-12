The Game Awards 2020: due annunci da Focus Home Interactive

Focus Home Interactive ha promesso due annunci di nuovi giochi nel corso dei The Game Awards 2020, che si sommeranno alle novità su Hood: Outlaws & Legends promesse negli scorsi giorni.

Di quali giochi stiamo parlando? Difficile dirlo, visto l'alto numero di studi posseduti dal publisher. Si sa soltanto che si tratta di giochi maggiori, quindi è probabile che siano progetti legati a due degli sviluppatori di punta di Focus Home.

Hood: Outlaws & Legends è invece il nuovo gioco di Sumo Digital, di cui possiamo leggere la descrizione ufficiale:

In un regno spietato e senza controllo, ribelli e furfanti provenienti da ogni dove si affrontano per reclamare un posto tra le leggende. Per conquistare i favori di un popolo oppresso, le bande rivali competono in audaci rapine per colpire i ricchi dove fa più male. Eroe popolare o fuorilegge affamato d'oro, solo il migliore riuscirà a fuggire con il meritato bottino.

Forma la tua squadra di fuorilegge e tenta di rubare i tesori a un governo tirannico in uno scenario medievale oscuro e violento.

Due squadre di giocatori competeranno per portare a termine la rapina perfetta, in alcune ambientazioni pattugliate da letali guardie gestite dall'IA. Sfrutta le abilità uniche e mistiche di ogni personaggio, agendo furtivamente per rubare i tesori senza farti scoprire o facendoti strada combattendo in modo rumoroso e brutale.