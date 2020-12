Cyberpunk 2077, alcuni giocatori Xbox ci stanno già giocando cambiando fuso orario

Cyberpunk 2077 sarà disponibile per tutti tra qualche ora, ma alcuni giocatori Xbox ci stanno già giocando grazie a un trucco: hanno cambiato il fuso orario della loro console.

Come spiegato da Andy Robinson di Video Game Chronicle, basta far risultare la propria Xbox One o Series X / S in Nuova Zelanda, e come per magia il gioco di CD Projekt Red si sbloccherà, consentendo di giocarci prima del tempo.

Purtroppo sulle altre piattaforme non è così facile cambiare fuso orario come sulle console di Microsoft, quindi è molto più complicato, se non impossibile, sfruttare questa caratteristica.

Sono diversi ad averla provata e ad aver confermato che funziona. Da noi ormai mancano meno di tre ore allo sblocco del gioco, quindi non c'è tutta questa urgenza di barare, ma è interessante notare come spesso sia alquanto facile superare certi meccanismi di sicurezza. In questo caso non si fa del male a nessuno, quindi non c'è da farne un dramma.

La sostanza è che se incrociate sui social dei giocatori Xbox che hanno già iniziato la loro avventura per la Night City di Cyberpunk 2077, ora sapete come hanno fatto.

Per il resto leggete la nostra recensione di Cyberpunk 2077 per tutti i dettagli sul gioco.