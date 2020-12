PS5, Sony invita a guardare i Game Awards 2020 di domani notte

Sony ha invitato ufficialmente i suoi seguaci a guardare i The Game Awards 2020 di domani notte, facendo subito pensare a qualche annuncio legato a PS5. In realtà l'avallo ufficiale è stato fatto tramite Twitter e il messaggio pubblicato non lascia trasparire davvero nulla di più che l'invito a collegarsi alla trasmissione.

Del resto la presenza di PlayStation durante la serata sarà davvero forte, visto che ha ben tre giochi in lizza per il premio del gioco dell'anno, alcuni dei quali, come The Last of Us 2, oltretutto in corsa per una moltitudine di altri premi. Quindi l'invito potrebbe essere legato semplicemente a questo.

L'ipotesi degli annunci per PS5 è però più affascinante e, sinceramente, più appassionante. Difficile dire se sarà presentato qualche gioco nuovo o se, magari si tornerà a vedere qualcosa di già conosciuto, forse con data d'uscita annessa. Del resto il produttore hardware giapponese ha già molti titoli schierati per il 2021, di cui però si sa ancora poco o nulla.

Che aggiungere? A parte tutto, l'importante è che Sony ci sia, visto che ultimamente aveva snobbato completamente eventi del genere.