Cyberpunk 2077 contiene il cameo di un grande sviluppatore di fama mondiale, incontrabile relativamente presto nel gioco. Attenzione, perché da qui in avanti daremo qualche anticipazione su questa specifica sezione dell'avventura, quindi se non volete averne non continuate a leggere e accontentatevi della notizia nella sua forma generica.

Prima che appaia il titolo alla fine del primo atto, la missione "The Heist" porta il giocatore in un lussuoso hotel. Dopo essere entrati, si incontra una cameriera placcata d'oro che chiede se si vuole andare in stanza o se si vuole girare per l'hotel. Scegliendo di curiosare, incontrerete nientemeno che Hideo Kojima.

Per vederlo puntate verso il barista e giratevi a destra, dove si trova un divanetto pieno di clienti. Kojima è uno di loro. In gioco si chiama Oshima e passa il tempo a parlare di videogiochi. Per inciso, Kojima sta criticando braindance per i suoi troppi limiti espressivi, affermando che il suo studio di Tokyo sta esplorando dei metodi più efficaci per catturare la complessità delle emozioni umane.

Volendo è possibile anche scambiarci una battuta. Interagendoci, Oshima chiederà semplicemente al giocatore se per caso gli abbia portato qualche pitch.



Immagine presa da Gamespot.

Per maggiori informazioni sul gioco, vi invitiamo a leggere la nostra recensione di Cyberpunk 2077.