Xbox Series X|S: 1,6 milioni di upgrade con Smart Delivery, Game Pass raddoppia

Xbox Series X e Xbox Series S hanno totalizzato oltre 1,6 milioni di upgrade via Smart Delivery a novembre 2020, stando alle ultime informazioni pubblicate da Microsoft.

Non è tutto: il mese scorso Xbox Game Pass ha più che raddoppiato il coinvolgimento dei propri utenti, ergo la quantità di ore in cui il servizio è stato utilizzato..

Purtroppo dal dato relativo agli aggiornamenti con Smart Delivery non è possibile in alcun modo dedurre il numero di console vendute da Microsoft, come avevamo erroneamente interpretato inizialmente.

È infatti perfettamente plausibile che ogni utente abbia effettuato diversi upgrade sulla stessa console.

Microsoft ha tuttavia rivelato che a novembre 2020 il 40% delle persone che sono entrate nell'ecosistema Xbox per la prima volta lo hanno fatto scegliendo di acquistare una Xbox Series S.