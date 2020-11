Xbox Series S, la recensione della console piccola di casa Microsoft

Alla luce di questo, e consapevoli che sarete già arrivati alle ultime righe per leggere un voto che non conta assolutamente nulla se preso a se stante, è tempo di dirvi tutto quello che pensiamo, e forse anche qualcosa in più, su questa sofferta, attesissima e "pandemica" nuova generazione alle porte. Ecco la nostra recensione di Xbox Series S .

Ci piace pensare di aprire questi articoli sulle console di prossima generazione dando per assodato il fatto che si stia giudicando una macchina, prima ancora di quello sarà il suo futuro commerciale e in termini di software. È indubbio che questi due elementi sposteranno l'asticella in futuro, d'altronde è il mercato a fare i giochi, ma non vogliamo che le proiezioni e i gusti personali possano distogliere più del normale dall'obiettivo primario: giudicare una macchina, in questo caso Xbox Series S, che deve innovare e allo stesso tempo rendere facile ed intuitivo il gaming.

Specifiche tecniche

Iniziamo subito dai dati più incontrovertibili e forse anche noiosi, quelli legati alle specifiche tecniche di una console, Xbox Series S, che vuole indirizzarsi nei confronti del pubblico meno attento al top di gamma, ma comunque volenteroso di entrare di prepotenza nella nuova generazione. Xbox Series S monta una CPU AMD Zen 2 personalizzata per l'occasione che può contare su 8 core a 3,6 GHz. A fianco alla potenza bruta del suo "cervello" si pone una GPU da 4 teraflops RDNA 2, che conta 20 comput unit ad una frequenza di 1565 GHz, anch'essa totalmente custom e pensata appositamente per la piccola di Redmond. Se è vero che il numero di Teraflops non fa gridare al miracolo, soprattutto in un panorama che ha viaggiato per anni su questo termine altisonante, la struttura della console e la totale mancanza di supporto al 4K, come vedremo più avanti, la rende più che competente per le sue necessità.

Passando a quella che è la memoria interna e lo spazio di archiviazione, Xbox Series S monta una RAM da 10 GB GDDR6 a 128 bit con una larghezza di banda variabile da 224GB/s a 56GB/s in base a quale porzione della memoria è investita dalle diverse operazioni. Numeri sostanzialmente inferiori alla sorella più grande Xbox Series X, che d'altronde giustificano e danno ulteriore peso ad un prezzo sul mercato quasi dimezzato, passando dai 499€ di una ai 299€ dell'altro. Ovviamente vi rimandiamo alla recensione di Xbox Series X per tutte le considerazioni sul suo hardware, consapevoli ovviamente del target e del pensiero ben diversi con i quali le due macchina son state realizzate.

Dal canto nostro, ciò che davvero ci torna poco delle scelte effettuate da Microsoft, ancor di più trattandosi di una console all digital, è lo spazio di archiviazione demandato ad un SSD NVMe, anch'esso personalizzato come tutto il resto, ma dimezzato in termini di capienza. Siamo più che consapevoli che il costo di un SSD di questa tipologia andrebbe ad alzare vertiginosamente il prezzo unitario della singola console, ma è davvero difficile riuscire a promuovere uno spazio di archiviazione che, al netto del sistema installato, lascia all'utente poco più di 350GB di memoria disponibile. In un mondo fatto di giochi che sempre più spesso si avvicinano o addirittura superano pesi a tre cifre, ci sembra una scelta scellerata e davvero poco condivisibile. A poco serve in questo senso la possibilità di acquistare le schede esterne e con formato proprietario di Microsoft, soprattutto alla luce di un prezzo decisamente troppo alto visto il costo dell'intera console. Sappiamo già che in futuro avremo modo di trovare sul mercato tutta una serie di nuovi produttori e che i costi verranno certamente abbattuti, ma chiunque conosca il mercato sa bene che un formato proprietario costerà sempre in media più di uno universale.

Parlando di connettività siamo assolutamente nella media. Una porta USB di tipo A 3.1 sull'anteriore, così come due sulla parte posteriore. Nessun ingresso ottico, ma resta fortunatamente l'entrata ethernet, così come un wifi con protocollo 802.11ac dual band. Degna di nota, anche se ovvia, la porta HDMI 2.1 posta sul retro. Questa permetterà di arrivare tranquillamente al target dei 1440p per 120 fotogrammi al secondo. Anche sotto questo aspetto ci ha lasciati sorpresi la totale mancanza di considerazione di Microsoft per il sempre più classico standard USB C, presente invece sul fronte della concorrente Sony: PS5.

Nell'insieme si può dire che Xbox Series S sia certamente un piccolo gioiellino di architettura e che il suo costo sia altrettanto aggressivo per una macchina che si rivolge con prepotenza a tutti coloro i quali cerchino un'esperienza immediata e anche sufficientemente "portatile", visto pure il design, di cui ci apprestiamo a parlare.