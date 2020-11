Ryzen 5 5600X, la recensione

La recensione del Ryzen 5 5600X ci da modo di valutare quello che al momento è il processore più conveniente della nuova serie di CPU AMD. Anche in questo caso c'è di mezzo un rincaro, ma i 259 euro più IVA ci riportano nel mondo delle configurazioni gaming, seppur con un prodotto tutt'altro che economico. Di mezzo, però, c'è la promessa di un salto prestazionale importante, con un 19% di incremento delle istruzioni per clock, frequenze più alte e prestazioni nel gaming in 1080p rivoluzionate, il tutto senza dover cambiare scheda madre se si possiedono già i modelli compatibili della serie 400 o una della serie 500.

Un'architettura familiare, rivista dalle basi

Dell'architettura Zen 3, come la precedente basata su processo produttivo a 7 nanometri, abbiamo già parlato nella recensione del Ryzen 9 5900X, ma vale la pena ribadire che il passaggio da CCX da 4 core a CCX da 8 core permette all'intero Ryzen 5 5600X di stare in un solo CCD, con tutti i vantaggi del caso in termini di latenze interne, raddoppio della cache condivisa di livello 3 ed efficienza. Abbastanza, secondo AMD, da consentire a un processore da 6 core e 12 thread di avvicinarsi al 3700X per prestazioni complessive e dare battaglia al top di gamma della concorrenza in parecchi videogiochi. Questo grazie al già menzionato salto del 19% nelle istruzioni per clock che, amplificato dall'aumento delle frequenze, dovrebbe eliminare il freno delle CPU Ryzen in alcuni giochi, togliendo di mezzo uno degli ultimi punti deboli dei processori Zen.

Inoltre si parla di vantaggi legati all'interconnessione Infinity Fabric con le schede Radeon 6000, con la possibilità di sfruttare a pieno GPU dotate di una notevole potenza bruta. Ed è una prospettiva a dir poco allettante per un processore che si pone come opzione da gaming, anche se è probabilmente destinato a essere affiancato da un più economico Ryzen 5 5600 che, si presume a inizio 2021, è senza dubbio l'opzione più attesa da chi punta al rapporto tra prezzo e prestazioni migliore.

Il Ryzen 5 5600X, comunque, è destianto a restare un'opzione ottima per chi non ha voglia di mettere mano alle frequenze, potendo subito contare su frequenze elevate che dovrebbero risultare più costanti grazie all'evoluzione del Precision Boost 2. Inoltre, a differenza dei modelli superiori, il più abbordabile di questa prima mandata di CPU Ryzen 5000 include un dissipatore Wraith Stealth, modesto ma presumibilmente sufficiente per sfruttare la CPU con le frequenze stock e con un pizzico di overclock. D'altronde si tratta dello stesso dissipatore capace di tenere a bada il Ryzen 5 3600X, più lento in boost, con 4400MHz contro 4600MHz, ma più veloce in quato a clock base, con 3800MHz contro 3700MHz.

Per il resto, tolti ovviamente gli importanti cambiamenti dell'architettura, la dotazione del nuovo modello è pressoché identica con 6 core, 12 thread, 32MB di cache L3 complessiva, l'ovvia interfaccia PCIe 4.0 e un TDP di 65W. Dovrebbe quindi abbinarsi perfettamente a una B450 compatibile oppure a una B550, volendo sfruttare il PCI Express per montare una SSD Gen 4. D'altronde sia con le nuove Radeon, sia con le GeForce, si parla di caricamenti istantanei, piuttosto comodi in una configurazione da gaming, grazie a DirectStorage nel primo caso e RTX IO nel secondo caso. In ogni caso il protagonista in questo caso è il Ryzen 5 5600X che abbiamo ovviamente provato con benchmark sintetici e videogiochi.