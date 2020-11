Ryzen 9 5900X, la recensione

La recensione del Ryzen 9 5900X ha per protagonista un processore di fascia decisamente alta, secondo in comando della nuova serie di CPU Ryzen 5000, altresì conosciute come Vermeer. L'offerta, che parte dei 6 core del 5600X e arriva ai 16 del 5950X, non cambia di molto rispetto al passato, sebbene manchino ancora i modelli budget e la sparizione del Ryzen 7 5700X lasci la fascia degli otto core in mano al solo Ryzen 7 5800X, ma benché la lineup sia simile a quella precedente, tanto da essere abbinata alle stesse schede madri della serie 500 dei Ryzen 3000, cambiano alcune caratteristiche delle CPU che dovrebbero garantire un salto prestazionale importante. Parliamo di un incremento di istruzioni per clock del 19% che promette, assieme a un aumento delle frequenze, prestazioni eccellenti anche nel gaming in 1080p, colmando una delle ultime lacune dei processori Ryzen. Questo oltre a miglioramenti complessivi che poggiano le basi su una tecnologia che migliorando ad ogni passo ha rimesso in piedi AMD, tornata a essere un competitor di punta nel campo dei processori.

L'architettura Zen 3

Per quanto ne sappiamo i Ryzen 5000 sono gli ultimi pensati per funzionare con il socket AMD, ma risultano comunque allettanti grazie alla promessa di prestazioni estremamente elevate, ottenibili senza bisogno di una nuova scheda madre. Il chipset di riferimento resta infatti quello della serie 500, cuore di una serie di schede madri già equipaggiate con interfaccia PCIe 4.0 e già pensate per sostenere processori da 16 core. Non a caso montano dissipatori massicci per i VRM e nella maggiorparte dei casi godono anche della dissipazione attiva del chipset. Non corrono rischi quindi con una serie che mantiene la stessa conta dei core di quella precedente e compensa l'aumento di frequenze con una maggiore ottimizzazione, per il Ryzen 9 5900X quantificabile in un 30% circa. I modelli già in commercio devono però essere aggiornati al BIOS AGESA 1.0.8.0 che in un secondo momento dovrebbe arrivare anche per le schede della serie 400 già compatibili con i Ryzen 3000. Chi vuole qualcosa di nuovo, comunque, potrà contare anche su nuovi modelli della serie 500, orientati al lusso o migliorati nella dissipazione, che speriamo portino un abbassamento di prezzo per i modelli della serie 500.

La retrocompatibilità presuppone delle forti somiglianze tra i processori Zen 2 e Zen 3, ma non ha impedito agli ingegneri AMD di modificare aspetti importanti come la struttura delle CPU e la cache di terzo livello. Questa non aumenta in termini assoluti, ma risulta doppia di fronte ai nuovi CCX che passano da 4 a 8 core. Ne serve solo uno, quindi, nel caso del Ryzen 5 5600X e del Ryzen 7 5800X, con ovvi benefici per le latenze interne del sistema. Ma le cose cambiano anche per i modelli superiori che passano da 4 a 2 CCX, uno per CCD, guadagnando comunque nanosecondi preziosi che, assieme all'ottimizzazione dell'intera pipeline, contribuiscono al salto del 19% di IPC rispetto a Zen 2, con un incremento di 2 punti percentuali rispetto al 17% promesso inizialmente. Aumentano inoltre le frequenze e spuntano novità per l'interfaccia Infinity Fabric che comunicando con le nuove schede video Radeon 6000 garantirà ulteriori benefici in gaming, sfruttando la tecnologia Smart Access Cache anche per introdurre l'overclock dell'intero sistema con un solo click. Di questo, comunque, parleremo quando avremo in mano le nuove schede video Radeon. Per ora ci concentriamo sul Ryzen 9 5900X, a partire dalle specifiche.

Con un prezzo di 469 € + IVA, il Ryzen 9 5900X costa più del suo diretto predecessore che tra l'altro include un dissipatore Wraith Prism. Ma l'impegnativo lavoro di redesign ha permesso agli ingegneri AMD di spingere la CPU fino a 4800MHz in boost mantenendo un TDP di 105W che dovrebbe garantire un funzionamento adeguato anche con dissipatori ad aria economici, seppur di buona qualità. Certo, per riuscirci ha abbassato il clock base da 3800 a 3700MHz, ma il risultato è comunque notevole per un processore da 12 core e 24 thread che AMD ha deciso di confrontare direttamente con il 10900K, limitato a 10 core ma capace di spingersi alla velocità di ben 5300MHz. Da li probabilmente la decisione di adottare un prezzo simile, non solo per incrementare i guadagni ma anche per mettere in mostra la confidenza nei propri prodotti. Inoltre come anticipato non servono una nuova scheda madre e per sfruttare a fondo le nuove CPU non servono nemmeno nuove memorie, con la velocità nativa di quest'ultima che è sempre a 3200MHz e quella consigliata a 3600MHz, anche se è possibile ottenere vantaggi fino a 3733MHz. Noi, comunque, abbiamo seguito i consigli, per valutare le capacità complessive della CPU all'interno di una build di fascia alta ma non eccessiva.