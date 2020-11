Xbox Series X: recensione della console più potente di Microsoft

Potenzialità che, lo ammettiamo prima di entrare nel vivo della recensione, ad oggi sono davvero difficili da verificare vista la penuria cronica di videogiochi dalle caratteristiche dirompenti; per fortuna che, se non altro, Xbox Series X ha tutta una serie di annessi e connessi che ci permettono di essere speranzosi e di guardare con interesse al futuro.

Un giudizio che invece si focalizzerà su quello che ci siamo ritrovati tra le mani in questo lungo periodo di testing e che ci ha permesso di avere un primissimo assaggio delle esperienze che ci auguriamo di poter vivere con Xbox Series X nei prossimi 3, 5 o magari 7 anni. Un giudizio che, lo ripetiamo ancora una volta, è chiaramente in divenire ed è accompagnato, qui su Multiplayer.it, da tutta una serie di articoli e video di approfondimento sui singoli aspetti della console. Molti li trovate già linkati in questa recensione; molti altri li troverete nei prossimi giorni e settimane, man mano che la line-up per la console Microsoft continuerà ad arricchirsi di titoli da testare e, magari, di esclusive in grado di sfruttare fino in fondo le reali potenzialità della console.

In queste ultime settimane abbiamo parlato tantissimo della nuova console Microsoft, ce ne rendiamo perfettamente conto, ed è molto probabile che buona parte dei concetti che troverete fissati nero su bianco in questo articolo li abbiate già ascoltati più e più volte. Ma d'altra parte era essenziale mettere un punto e pubblicare una vera e propria recensione di Xbox Series X che raccogliesse tutte le nostre impressioni, i test effettuati e, più in generale, l'esperienza d'uso con quella che si preannuncia essere, almeno sulla carta, la console più potente al mondo . Come poi questa potenza verrà sfruttata concretamente dagli sviluppatori è un altro discorso e, chiaramente, non può essere parte del nostro giudizio.

Le specifiche tecniche

Partiamo dalle ovvietà: le specifiche tecniche della nuova console. Su questo fronte Microsoft non è mai stata particolarmente avara di dettagli, e conoscevamo quasi tutto fin dall'annuncio della console. Sappiamo quindi ormai alla perfezione che all'interno di Xbox Series X troviamo un System on Chip costruito con processo produttivo da 7 nanometri e che si compone di una CPU AMD architettura Zen 2 da 8 core in grado di raggiungere i 3.8 GHz quando vengono utilizzati solo i core fisici, oppure 3,66 GHz quando si attiva il multithreading e vengono utilizzati tutti e 16 i core logici. Di fianco troviamo una GPU AMD architettura RDNA 2 completa con 52 Compute Unit sbloccate e funzionanti e una frequenza di 1,825 GHz.

Come risultato, la console è in grado di erogare i fantomatici 12,15 TeraFLOPS, un valore che la rende sulla carta la console più potente mai costruita e lanciata sul mercato. A nutrire tutta questa componentistica troviamo 16 GB di RAM di tipo GDDR6 suddivisa in 2 differenze forniture di chip che permettono di avere una banda passante mista: 10 GB viaggiano a 560 GB/s mentre i restanti 6 GB raggiungono al massimo 336 GB/s. Troviamo in Xbox Series X anche un SSD da 1 TB saldato sulla scheda madre e appartenente alla tecnologia PCI Express Generazione 4 con interfaccia NVMe. In realtà, a nostra disposizione troviamo soli 802 GB di spazio per via del sistema operativo e della partizione dedicata al quick resume che occupano complessivamente 198 GB e non possono essere in alcun modo eliminati o comunque gestiti tramite la dashboard.

Lo spazio interno può essere espanso molto velocemente utilizzando la scheda di espansione ufficiale da 1 TB, attualmente prodotta in esclusiva da Seagate e venduta alla consistente cifra di 259,99€. Microsoft, in totale antitesi con quanto fatto da Sony, ha scelto la strada dell'interfaccia proprietaria e della facilità di installazione, sacrificando una certa libertà commerciale e riducendo l'autonomia dell'acquirente che dovrà, per forza di cose, affidarsi esclusivamente alle espansioni ufficiali. È pur vero che il colosso di Redmond ha già confermato che nei prossimi mesi altri produttori entreranno in campo e ci saranno molti più tagli a disposizione ma, per il momento, la scelta è obbligata.

Sicuramente accettabile la disponibilità di porte anche se si sarebbe potuto fare qualcosina di più. Xbox Series X presenta infatti una singola porta USB frontale e 2 porte USB sul retro, tutte in versione 3.1 Gen 1 e tutte in formato Tipo A. Considerato che questa console dovrà rimanere in giro per almeno 6-7 anni, ci saremmo aspettati almeno una porta di Tipo C per andare incontro a quello che diventerà il formato dominante nel corso dei prossimi 2 o 3 anni, soprattutto se prendiamo in considerazione hard-disk esterni, cuffie e altri accessori, ma chiaramente Microsoft non è stata della stessa idea e dovremo quindi prepararci alla consueta trafila di adattatori o cavi USB misti.

Una sola l'uscita video: HDMI 2.1, in grado di supportare risoluzioni fino a 8k e un frame rate di 120 FPS alla risoluzione 4k. Xbox Series X supporta anche, in modo nativo, una risoluzione di 1440p oltre, ovviamente, a FullHD e 720p. Perfettamente gestiti anche il variable refresh rate che, in combinazione con il FreeSync di AMD , permette di eliminare qualsiasi forma di tearing o incertezza video quando il frame rate in uscita della console non è stabile. Chiaramente a patto di utilizzare un TV o un monitor che supportano queste feature.

Per fare chiarezza su tutta una serie di informazioni discordanti e poco precise in merito alla versione 2.1 di HDMI, vi ricordiamo che utilizzare un cavo compatibile con questa specifica serve esclusivamente per poter utilizzare un frame rate superiore ai 60 FPS a una risoluzione di 4k o maggiore. La console funziona perfettamente anche con cavi HDMI 2.0 e i 120 FPS possono tranquillamente essere goduti con risoluzioni minori ai 4k senza la necessità del 2.1.

Di seguito vi lasciamo una comoda tabella riassuntiva con tutte le specifiche tecniche di Xbox Series X: