Xbox Series X|S e Xbox One, novembre 2020: i giochi migliori del mese

L'attesa è finita: Xbox Series X e Xbox Series S arriveranno nei negozi a novembre 2020, portando con sé un gran numero di giochi ottimizzati per la next-gen ma un'unica esclusiva, la versione console di Gears Tactics, il solidissimo spin-off strategico prodotto da Microsoft. Poco male: potremo consolarci mettendo le mani sulle migliori incarnazioni possibili di Assassin's Creed Valhalla, Call of Duty: Black Ops Cold War e Watch Dogs: Legion e giocare in anticipo la versione potenziata di Yakuza: Like a Dragon, oltre a tutta una serie di altri titoli.

Assassin's Creed Valhalla In uscita il 10 novembre su Xbox Series X|S e Xvox One L'ultimo episodio del franchise Ubisoft ci porta al tempo dei Vichinghi, mettendoci al comando di un coraggioso leader, Eivor, che deve guidare il proprio popolo fuori dal gelo della Norvegia, verso le ricche coste inglesi, al fine di trovare una nuova terra in cui vivere e prosperare. Giunti nel Wessex, il protagonista del gioco e i suoi uomini dovranno però affrontare l'armata sassone. Caratterizzato da un'ambientazione inedita, nella forma di un open world enorme ma denso di luoghi, personaggi con cui interagire e missioni da portare a termine, Assassin's Creed Valhalla punta a migliorare il gameplay dell'ultima trilogia aggiungendo peso ai colpi e nuove possibilità di combattimento, sullo sfondo di uno scenario mai così suggestivo.

Borderlands 3 In uscita il 10 novembre su Xbox Series X|S Il looter shooter di Gearbox Software fa il proprio debutto sulle piattaforme next-gen a novembre, con una versione tecnicamente migliorata e ancora più spettacolare. Borderlands 3 ci metterà nuovamente nei panni di un cacciatore della Cripta, offrendoci un gran numero di missioni da affrontare in solitaria o in cooperativa per quattro partecipanti. Una nuova minaccia per l'universo è rappresentata dai gemelli Calypso, determinati a riunire i clan dei banditi per conquistare la galassia. La nostra azione non si fermerà dunque su Pandora: dovremo viaggiare verso nuovi mondi e liberarli dalla presenza del nemico e ottenere ricche ricompense.

Devil May Cry 5 Special Edition In uscita il 10 novembre su Xbox Series X|S A diversi mesi di distanza dall'uscita su PC, PS4 e Xbox One, Devil May Cry 5 Special Edition porta l'azione frenetica dell'action game Capcom anche su PS5 e Xbox Series X, forte di contenuti inediti e modalità grafiche pensate per utilizzare al meglio l'hardware next-gen. Sulle nuove console il gioco gira infatti a 4K e 30 fps con ray tracing attivo oppure a 4K e 60 fps senza ray tracing, ma non solo. L'avventura di Dante, accompagnato anche stavolta dal fratello Nero e dalla new entry V, può contare sulla spettacolarità di un combat system che punta all'eccellenza, senza lasciare nulla di intentato. I tre protagonisti del gioco offrono infatti stili differenti, capaci di accontentare tutti, passando da un approccio classico a manovre completamente fuori di testa, per concludere infine con le tecniche di evocazione.

For Honor In uscita il 10 novembre su Xbox Series X|S Ubisoft tiene in grande considerazione il debutto delle piattaforme next-gen e lo dimostra portando anche For Honor su PS5 e Xbox Series X con una versione potenziata, capace di rappresentare in maniera ancora più dettagliata e d'impatto le battaglie su larga scala che caratterizzano il gioco, simulatore d'assedio medievale dotato di un sistema di combattimento ricco di strategia. È passato un bel po' di tempo dal lancio originale di For Honor, che nel frattempo ha ricevuto una montagna di aggiornamenti e nuovi contenuti: elementi su cui potremo contare per rendere ancora più ricca e divertente l'esperienza, scegliendo fra Vichinghi, Cavalieri e Samurai la fazione che guideremo alla vittoria durante una coinvolgente campagna o nelle partite in multiplayer.

Gears 5 In uscita il 10 novembre su Xbox Series X|S Gears 5 arriva a novembre su Xbox Series X con una versione sostanzialmente migliorata, capace di girare a 4K e 60 fps nella campagna single player e fino a 120 fps nel multiplayer, nonché di utilizzare un'effettistica avanzata, vista finora solo sui PC di fascia alta. Un impatto visivo di grandissimo spessore, insomma, per l'ultimo episodio della serie sviluppata da The Coalition, che promuove Kait Diaz nel ruolo di protagonista, mettendo lei e i suoi compagni alle prese con una nuova, pericolosa missione: scoprire qual è il legame fra la ragazza e le Locuste per proteggere Sera da un nuovo, terribile attacco.

Gears Tactics In uscita il 10 novembre su Xbox Series X|S e Xbox One Arriva finalmente a novembre la versione console di Gears Tactics, che segna il debutto della celebre serie Microsoft nel mondo degli strategici. Si tratta di uno spin-off ambientato dodici anni prima dell'originale Gears of War, che rivela le origini del sanguinoso conflitto che ha sconvolto il pianeta Sera, improvvisamente invaso da orde di violente Locuste. Nei panni di Gabe Diaz, il nostro compito sarà quello di addestrare e gestire le truppe dei COG al fine di sconfiggere Ukkon, il capo del fronte nemico. Utilizzando un sistema a turni forte di alcune significative novità, come la mancanza di una griglia, potremo impiegare gli immancabili punti azione per muovere le nostre unità e attaccare quelle ostili, cercando di non restare mai scoperti e dunque di sfruttare al meglio le coperture.

Yakuza: Like a Dragon In uscita il 10 novembre su Xbox Series X|S e Xbox One La celebre serie SEGA cambia volto con Yakuza: Like a Dragon, abbandonando l'ampiamente collaudato sistema di combattimento action in favore di scontri a turni in stile RPG, pieni di mosse speciali e strategia. Non è tuttavia l'unica novità di questo capitolo, che presenta per la prima volta un protagonista diverso dal classico Kazuma Kiryu, ovverosia Ichiban Kasuga. Ex membro della famiglia Arakawa, agli ordini del Clan Tojo, Ichiban accetta di finire in carcere per un delitto che non ha commesso al fine di salvare la carriera del suo patriarca, ma scopre di essere stato tradito. Sullo sfondo di una splendida Yokohama, troverà però dei nuovi amici e insieme a loro cercherà di scoprire la verità su quanto accaduto.

Watch Dogs: Legion In uscita su Xbox Series X|S il 10 novembre Uscito su PS4 a ottobre, Watch Dogs: Legion fa il proprio debutto anche su PS5 alla fine del mese, catapultandoci fra le strade di una Londra post-brexit tanto ampia e affascinante quanto oscura, controllata con il pugno di ferro dalla Blume Corporation. Il nostro compito sarà quello di costruire una resistenza e liberare la città dai governanti tiranni che calpestano i diritti delle persone e impongono la propria volontà con la violenza. La grande peculiarità di questo nuovo episodio della serie Ubisoft, oltre all'enorme e dettagliato open world che riproduce le fattezze della capitale inglese, sta nel fatto di poter reclutare qualsiasi PNG nella nostra squadra, convincendolo della bontà delle nostre ragioni e sfruttando le sue abilità per portare a termine incarichi differenti.