PC, novembre 2020: i giochi migliori del mese

Fra le uscite più rilevanti, ad ogni modo, spiccano Assassin's Creed Valhalla , Godfall , Call of Duty: Black Ops Cold War e naturalmente la nuova edizione del manageriale calcistico per eccellenza, Football Manager 2021.

In concomitanza con il lancio di PS5 e Xbox Series X, a novembre 2020 arrivano su PC una serie di giochi di grande qualità e spessore, anche se l'esclusiva di punta è rappresentata da World of Warcraft: Shadowlands, che fa il proprio debutto questo mese dopo il rinvio di ottobre.

Yakuza: Like a Dragon

In uscita il 10 novembre

La celebre serie SEGA cambia volto con Yakuza: Like a Dragon, abbandonando l'ampiamente collaudato sistema di combattimento action in favore di scontri a turni in stile RPG, pieni di mosse speciali e strategia. Non è tuttavia l'unica novità di questo capitolo, che presenta per la prima volta un protagonista diverso dal classico Kazuma Kiryu, ovverosia Ichiban Kasuga.

Ex membro della famiglia Arakawa, agli ordini del Clan Tojo, Ichiban accetta di finire in carcere per un delitto che non ha commesso al fine di salvare la carriera del suo patriarca, ma scopre di essere stato tradito. Sullo sfondo di una splendida Yokohama, troverà però dei nuovi amici e insieme a loro cercherà di scoprire la verità su quanto accaduto.