Immortals Fenyx Rising, ecco il trailer con le citazioni della stampa

Vediamo il classico trailer con le citazioni della stampa di Immortals Fenyx Rising, la nuova proprietà intellettuale di Ubisoft che tanto ha fatto parlare di sé. Naturalmente sono riportate solo i commenti positivi, come del resto è giusto che sia, visto che si tratta di materiale promozionale. Se vogliamo è anche un'ottima occasione per tornare a vedere il gioco in azione.

Se volete più informazioni sul gioco, leggete la nostra recensione di Immortals Fenyx Rising, dove Emanuele Gregori ha scritto:

Immortals Fenyx Rising è stata una grande sorpresa, ve lo abbiamo detto in ogni modo. Siamo certi che il compito di Ubisoft sarà difficile e che la ricezione da parte del pubblico non si rivelerà per nulla semplice. Questo non esclude che il nuovo titolo di Ubisoft Quebec sia riuscito e capace di regalare qualche decina di ore di pure divertimento e sorrisi, condito da una sfida mai frustrante ma non per questo banale. È forse qui che Immortals Fenyx Rising ci ha convinti di più: nella sua attenzione nei confronti del giocatore, evitando di strafare e colpendo nel segno. Il tutto unito ad una campagna colma di ironia ma anche di sottotesti interessanti, capace di parlare ai più piccoli e anche al pubblico più maturo. Crediamo sia fondamentale premiare davvero progetti di questo tipo. Il nostro ruolo è anche quello di provare ad imbrigliare il mercato verso l'estro e la creatività e, in quest'ottica, il lavoro di Ubisoft Quebec è una ventata d'aria fresca in un modo produttivo standardizzato e stantio. Una vera delizia. Premiarla è il minimo che possiamo fare, il resto sta a voi.