Graven, il trailer dei Game Awards 2020 anticipa la demo di gioco

3D Realms e 1C Company hanno pubblicato un nuovo trailer di Graven per annunciare l'arrivo della demo del gioco in occasione dei The Game Awards 2020.

La cosiddetta Graven Game Awards Playable Preview è disponibile dal 9 al 13 dicembre su Steam e consente di provare il gioco, si spera in modo esaustivo. Non sappiamo quanto duri, per ora, ma già il fatto di poter toccare con mano questo interessante ibrido tra uno sparatutto un prima persona e un gioco di ruolo senza spendere nulla è di suo una buona notizia.

Il filmato in sé mostra delle nuove armi, qualche magia, dei nemici e anche dei dialoghi. Insomma, c'è un po' di tutto, anche un cane da accarezzare. Sicuramente piacerà ai giocatori vecchia scuola, che ci ritroveranno atmosfere di Quake, Heretic ed Hexen.

L'uscita di Graven è prevista per il 2021 su PC. È probabile che delle nuove informazioni saranno date durante l'evento. Rimanete sintonizzati. Per scaricare la demo, cliccate qui.