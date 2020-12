The Initiative: il nuovo gioco Xbox ha ambientazione cyberpunk e verrà annunciato ai Game Awards?

Torniamo a parlare del misterioso gioco di The Initiative, il team first party degli Xbox Game Studios il cui nuovo progetto sta incuriosendo da molti mesi a questa parte pur senza essere mai stato annunciato, con alcuni dettagli emersi da insider riguardanti anche un'ambientazione in stile cyberpunk, il collegamento diretto con Perfect Dark e la possibilità che possa essere annunciato ai Game Awards 2020.

Il gioco di The Initiative è stato discusso da Jez Corden, giornalista di Windows Central e considerato fonte solitamente attendibile per quanto riguarda le questioni relative a Microsoft e Xbox, nel podcast The Xbox Two con Rand al Thor, riportato qui sotto.

In base a quanto riferito dai due, il nuovo gioco dovrebbe avere ambientazione cyberpunk e una particolare organizzazione che dovrebbe basarsi sul rilascio progressivo di nuovi contenuti. Corden e il collega si riferiscono al gioco chiamandolo proprio Perfect Dark, riprendendo dunque l'opinione comune che si tratti di un nuovo gioco nella serie avviata da Rare, ma questo elemento non è mai stato confermato da Microsoft.

Tuttavia, non si tratterebbe proprio di un nuovo capitolo, bensì di un titolo collegato a quell'universo ma composto da storie autoconclusive interconnesse tra loro, in questo senso richiamando l'esempio di Black Mirror riportato nelle voci di corridoio precedenti.

Secondo quanto riferito da Rand, il gioco dovrebbe avere "contenuti stagionali", anche se non è molto chiaro a cosa questo si riferisca: l'idea è che possa essere organizzato sullo stile dei nuovi Hitman, con nuove ambientazioni e missioni che vengono pubblicate in maniera dilazionata.

Jez Corden sostiene che si tratta di qualcosa di inaspettato, dunque in un certo senso ricollegandosi forse al rumor che lo vuole come un gioco destinato a far arrabbiare i fan, secondo un'altra interpretazione. Secondo il giornalista di Windows Central, si tratterebbe di un gioco sullo stile di Remedy, con un approccio sperimentale al gameplay e alla narrazione.

Secondo entrambi c'è la possibilità che il gioco possa essere annunciato ai Game Awards 2020 della settimana prossima.