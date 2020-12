Monster Hunter: World bombardato di recensioni negative per uno strano motivo

Monster Hunter: World è attualmente bombardato di recensioni negative , ovvero sta subendo il classico review bombing da parte degli utenti su PC ma per un motivo che non ha a che fare con il gioco stesso, bensì con il film in arrivo.

Il motivo di questo astio sarebbe dunque un'infelice battuta presente in uno spezzone del film girato da Paul WS Anderson, che riprende una sorta di gioco di parole presente in lingua inglese: nello scambio di battute visibile nel video riportato all'interno del tweet, vediamo i due personaggi dire "What kind of knees are these?" "Chi-knees".

Il gioco di parole si basa sulla vicinanza di suono tra "knees", ovvero "ginocchia" e "chinese", ovvero cinese. Non ha veramente molto senso nemmeno in lingua originale ma è assolutamente incomprensibile come una battuta del genere possa essere stata inserita in un film, visto che può essere facilmente presa come una frase dal tono razzista, anche perché, come spiegato da Ahmad, viene spesso associata all'espressione "Chinese, Japanese, dirty knees - look at these?" che viene usata per prendere in giro le persone di origine asiatica.

Alcuni commenti presenti nelle recensioni negative appioppate a Monster Hunter: World lo dicono esplicitamente: "Bel gioco, film schifosamente razzista", si legge in una, per esempio.

La situazione sfiora quasi il nonsense, tutto sommato: da una parte è inqualificabile l'introduzione di una battuta del genere in un film cinematografico moderno, che oltretutto dovrebbe puntare forte sul pubblico asiatico, considerando il successo riscosso da Monter Hunter da quelle parti. Dall'altra il fatto di riversare recensioni negative sul videogioco Capcom, che per il resto rimane un gran titolo, non sembra un'azione particolarmente logica.