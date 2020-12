Dying Light riceve 2 nuovi DLC di Left4Dead 2

Mentre siamo tutti in attesa di Dying Light 2, il super ambizioso seguito sparito nel nulla da diversi mesi a questa parte, Techland continua a pubblicare nuovi contenuti per Dying Light. In queste ore sono due i DLC introdotti nello store: si tratta del Bill & Gnome Chompski Pack del cross-over con Left 4 Dead 2 e del pacchetto Operazione top secret.

Il primo DLC è gratuito per tutti coloro che possiedono il gioco. Il Bill & Gnome Chompski Pack aggiunge, poco sorprendentemente, Bill, all'anagrafe William Overbeck, a Dying Light, in modo da farvi indossare degli abiti differenti da quelli soliti. Il carismatico vecchietto di Left 4 Dead 2 arriverà armato di shotgun, mazza da baseball, ma soprattutto del gnomo Chompski, una letale arma melee.

Ecco la descrizione del pacchetto: "Ecco Bill e Gnome Chompski. Li conosci già? Ottimo! Perché stanno arrivando in Dying Light come nuovo modello giocabile e arma a due mani. Scarica il nuovo DLC per goderti questi inconfondibili personaggi di Left 4 Dead a Harran. Avrai il meglio dei due mondi!" Eventualmente c'è anche un altro pacchetto gratuito che consente di ottenere tre nuovi progetti con cui creare subito Chitarra elettrica, Padella e Mazza da golf.

Come secondo DLC proposto c'è il pacchetto Operazione top secret, una serie di opzioni che consentono di affrontare il gioco nei panni di un agente segreto armato di pistola col silenziatore. La descrizione del DLC, che costa 2,99 euro, dice: "Diventa un vero agente segreto e trasforma la tua buggy in un veicolo all'altezza. Il Bureau ha deciso di dotarti del suo veicolo migliore, Anonima sinistri, tra le armi più letali e discrete. Insegna una lezione ai tuoi nemici con Savoir vivre, un nuovo bastone di classe. Non c'è niente di più nobile che uccidere gli zombi. Lavori sotto copertura? Eliminali con Sussurro strappato, una pistola silenziata. Sei compromesso? Scatenati con il tuo mitra, Morte vertiginosa."

Cosa ne pensate?