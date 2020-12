Microsoft compra Kojima Productions? Non proprio

Microsoft ha acquisito Kojima Productions! Questa è una delle ultime incredibili voci di corridoio emerse nelle ore scorse in ambito videoludico, ed è incredibile davvero in quanto sembra trattarsi di una sorta di scherzo elaborato da una rivista spagnola.

Il rumor è partito sulle pagine della rivista spagnola Hobby Consolas, molto famosa in patria ma conosciuta anche all'estero come una delle maggiori testate del paese iberico per quanto riguarda i videogiochi. Nell'articolo riportato si legge un titolo a dir poco sensazionale: "Confermato il nuovo studio acquisito da Microsoft, sarà Kojima Productions!"

La sicurezza con cui viene riportata la notizia è già un primo campanello di allarme, considerando la stranezza di un evento del genere e il fatto che non venga riferito praticamente da nessuna parte.

Infatti si tratta di una sorta di scherzo da parte della rivista spagnola: come spiegato anche da alcuni utenti nei commenti su Twitter, lettori della testata, la "news" viene riportata all'interno di una sezione di Hobby Consolas che solitamente ospita montature, scherzi o supposizioni alquanto ardite, fatte soprattutto per provare e stimolare la discussione, sempre in maniera alquanto divertita.

Del resto, è vero che Microsoft ci ha abituato a mosse sensazionali come abbiamo visto con l'acquisizione di ZeniMax/Bethesda, e anche che è in cerca di nuovi team da acquisire in Giappone, ma da qui a pensare a un acquisto in blocco del team di Hideo Kojima ce ne corre. Non che questo non possa accadere, in ogni caso, staremo a vedere.