Sony meno interessata al Giappone, Microsoft vuole acquisire team nipponici, per Bloomberg

Sony sarebbe diventata meno interessata al Giappone in termini di importanza del mercato rispetto alla situazione globale, mentre per Microsoft sarebbe diventata una sorta di fissazione l'idea di acquisire team nipponici nel tentativo di espandere la propria influenza in tale area, queste sono le nuove tendenze da parte dei produttori fotografate da Bloomberg, in particolare secondo uno degli analisti interpellati per un recente report sul mercato videoludico.

All'interno del medesimo approfondimento dal quale è emerso che probabilmente Nintendo rimarrà dominante in Giappone, con le altre a faticare dietro, Hideki Yasuda, analista del gruppo Ace Research Institute di Tokyo ha fatto presente nuovi atteggiamenti da parte di Sony e Microsoft, a quanto pare opposti.

Per Sony il Giappone sarebbe diventato un mercato più marginale rispetto al fulcro degli affari, che ora si concentrano soprattutto su Europa e nord America, come conseguenza diretta dell'andamento delle vendite di PS4, ma anche sul resto del mondo in generale. Sony, peraltro, ha tenuto a smentire che questo stia effettivamente avvenendo.

In quest'ottica rientra anche l'ampia riorganizzazione di Sony Interactive Entertainment, con l'evidente spostamento a occidente anche per quanto riguarda il management, con Jim Ryan a capo della divisione e Hermen Hulst a guidare i worldwide studios, prendendo il posto di Shuhei Yoshida. D'altra parte, anche lo spostamento del quartier generale di PlayStation da Tokyo alla California sembra piuttosto esplicito, così come, in maniera più sottile, lo spostamento di default della mappatura dei tasti sul DualSense secondo l'impostazione occidentale anche per il Giappone.

Dall'altra parte, Microsoft avrebbe una sorta di ossessione sulla conquista del Giappone: realisticamente è cosa praticamente impossibile da attuare, ma la casa di Redmond, secondo l'analista in questione, avrebbe tutte le intenzioni di cercare quantomeno di rafforzare la propria posizione nel Sol Levante, o comunque cercare di avere rilevanza e caratterizzare la propria offerta anche secondo i gusti nipponici.

All'interno di questa tendenza rientrerebbe la volontà di Microsoft di acquisire team giapponesi, cosa data per certa dall'analisi pubblicata da Bloomberg ma che ancora non si è concretizzata (al di là dell'acquisizione di Tango Gameworks all'interno dell'operazione Zenimax). Torneranno in auge le voci su Microsoft che acquista Sega? Staremo a vedere, d'altra parte anche Yasuda considera difficile realizzare il piano di rendere il Giappone il secondo mercato più rilevante per Microsoft dopo gli USA, ma il fatto che "l'attenzione di Sony si sia spostata altrove", secondo l'analista, potrebbe fornire un'ottima occasione.