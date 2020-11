Nintendo rimarrà dominante in Giappone; Sony, ma soprattutto Microsoft faticheranno

Da un'analisi di Bloomberg sul mercato dei videogiochi giapponese , emerge una previsione piuttosto netta fatta da Serkan Toto, un consulente per l'industria giapponese. Secondo lui, infatti, Nintendo non avrà grosse difficoltà a dominare anche i prossimi anni, con Sony che faticherà a replicare il successo di PS4, ma soprattutto Microsoft che, a sua detta, continuerà ad avere grosse difficoltà in oriente.

Secondo Toto, infatti, Nintendo potrà procedere quasi col pilota automatico inserito, prevalentemente grazie a tutto quello che ha fatto finora e soprattutto al catalogo molto "family-friendly" che la rendono la scelta preferita da parte del pubblico giapponese. Al contrario di Sony, per lui troppo focalizzata sul mercato USA, e Microsoft, mai entrata nel cuore dei giapponesi.

"Microsoft continuerà ad avere delle difficoltà in Giappone," ha detto Toto a Bloomberg. "Non vedo motivi che mi spingano a pensare che la prossima Xbox possa fare meglio di quella precedente. Tutti i segnali mi dicono che per i prossimi anni Nintendo rimarrà la regina del Giappone, e non capisco anche perché Microsoft sia così ossessionata dal Giappone."

La notizia di Yakuza: Like a Dragon per Xbox Series X rinviato a data da destinarsi solo in Giappone non può che corroborare questa tesi.

Ma anche Sony, per Toto, non se la passerà molto meglio: "Molti giocatori PS4 giapponesi si sposteranno su PlayStation 5, ma questo dipenderà molto da quanto il team di Tokyo riuscirà a spingere le esigenze dei suoi clienti all'interno del quartier generale americano. E considerando l'attuale peso della divisione USA e di quella Giapponese, non mi aspetto molto, sfortunatamente."

Cosa ne pensate di questa analisi?