NBA 2K21 su PS5 e Xbox Series X peserà ben 120GB, per la gioia di linea e SSD

Dalle prime informazioni emerse in rete, sembra che la versione Xbox Series X (e di conseguenza quella PS5) di NBA 2K21 peserà ben 121,7GB. Un file di installazione davvero enorme, che potrebbe mettere in difficoltà sia la linea sia gli SSD di molti di noi.

Uno degli argomenti caldi di queste ultime settimane, infatti, riguardo lo spazio a disposizione per l'installazione dei nostri giochi e contenuti multimediali. Su Xbox Series X, infatti, l'SSD interno ha 802 GB di spazio utilizzabile, mentre su PS5 i GB liberi sono 664. In questo modo se tutti i giochi avessero le medesime dimensioni di NBA 2K21, potremmo immaginare di poterne salvare "solo" 5-6 sulla memoria interna della console. Su Xbox Series S, se i 364GB fossero confermati, la situazione sarebbe ancora peggiore: NBA 2K21 potrebbe occupare un terzo dello spazio a disposizione.

Le diverse compagnie hanno più volte ribadito come gli SSD dovrebbero consentire di avere file di installazione più piccoli e ottimizzati, dato che non sono più necessari magheggi per velocizzare i tempi di caricamento. Su Xbox Series S, inoltre, sembra saranno installate solo texture in risoluzione più bassa, consentendo un grande risparmio di spazio sul disco della piccola di casa Microsoft.

In caso contrario, la situazione darebbe piuttosto inquietante, soprattutto pensando quanto siano lievitati i file di installazione con il passare degli anni su PS4 e Xbox One. Una situazione che potrebbe rendere sempre più marcata la differenza tra le aree digitalizzate e quello meno, anche da questo punto di vista.

Cosa ne pensate?