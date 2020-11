PS5, soli 664 GB disponibili su SSD, youtuber rompe l'embargo

PS5 ha soltanto 664GB di spazio disponibile sull'SSD interno. Uno youtuber francese ha rotto l'embargo imposto da Sony e ha svelato lo spazio effettivo a disposizione per installare giochi e applicazioni sulla console di nuova generazione della multinazionale giapponese.

Da notare che il dato riportato da Julien Chieze, questo il nome dello youtuber, corrisponde perfettamente a quello di un vecchio rumor. Da specificare anche che Chieze possiede effettivamente la console, inviatagli da Sony (per questo si parla di rottura dell'embargo), quindi l'informazione può essere considerata attendibile, nonostante altrove si parli di 712GB disponibili.

Noi di nostro non possiamo ancora dire nulla in merito, quindi non chiedete. Interessante comunque constatare per l'ennesima volta che la generazione che rischia di proporre le installazioni più pesanti di sempre per i giochi, basti vedere la versione PC di Call of Duty: Black Ops Cold War, sia anche quella che per la prima volta ha visto contrarsi la memoria di massa disponibile, rispetto alla generazione precedente, in favore di un cospicuo aumento di velocità. Vedremo se ciò diventerà un problema con il passare degli anni o se i giocatori impareranno a gestire al meglio quanto avranno a disposizione.