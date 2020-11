Ratchet & Clank: Rift Apart esclusiva PS5: non uscirà su PS4, conferma Insomniac

Ratchet & Clank: Rift Apart sarà un'esclusiva PS5 e dunque non uscirà in versione PS4: lo ha confermato Insomniac Games su Twitter, rispondendo alla domanda di un fan.

Caratterizzato da una grafica a 4K dinamici con anche una modalità performance a 60 fps su PS5, Ratchet & Clank: Rift Apart rientra senz'altro nell'elenco dei giochi che sarebbero davvero complicati da portare sulle piattaforme di attuale generazione.

Parliamo infatti di un action game che sfrutta il velocissimo SSD di PlayStation 5 per caricare istantaneamente nuovi scenari, rendendo in maniera spettacolare l'espediente narrativo dei varchi dimensionali.

Realizzare quel tipo di formula su PS4 non sarebbe ovviamente possibile per via dei limiti dell'hard disk meccanico e per la minore quantità di memoria RAM in dotazione.

Ratchet & Clank: Rift Apart non si fermerà tuttavia a queste feature, andando anche a sfruttare le peculiarità del controller DualSense per rendere al meglio le diverse armi utilizzabili nel gioco.