Ratchet & Clank: Rift Apart per PS5 gira in 4K dinamici, modalità performance a 60fps

Ratchet & Clank: Rift Apart per PS5 girerà in 4K dinamici con HDR, ossia la risoluzione di rendering non sarà sempre nativa a 4K, ma potrà scendere a seconda delle occorrenze, mentre la modalità performance toccherà i 60fps sacrificando probabilmente un po' di dettaglio.

A svelarlo è stata la pagina ufficiale del gioco, opportunamente aggiornata da Sony nelle scorse ore, in cui si trova scritto:

Grafica mozzafiato: La luce avanzata e il ray tracing forniscono una fedeltà visiva senza precedenti. Con la qualità precisa e dinamica del 4K e dell'HDR potrai goderti incredibili mondi di gioco mentre cerchi di salvare l'universo. Ammira la Modalità prestazioni per sperimentare 60 fps senza ritardi mentre affronti i nemici sulle molteplici dimensioni.

In realtà con la traduzione in italiano si perde per strada il concetto del 4K dinamico, meglio espresso dalla versione originale in inglese: "Displayed in crisp, dynamic 4K and HDR"

Leggiamo poi quali saranno le caratteristiche principali di Ratchet & Clank: Rift Apart:

Armi fuori di testa

Un imperatore robotico malvagio sta cercando a tutti i costi di cancellare la vita organica, e ha intenzione di passare all'azione proprio nella dimensione di Ratchet e Clank. Dovrai quindi rispolverare le assurde armi del duo e fermare un collasso interdimensionale prima che abbia luogo. Cerca di tornare a casa sparando a destra e a manca con un arsenale di nuove armi, tra cui la Pistola a raffica, lo Spruzzatore per piante e la Bomba frammentante. Sfreccia tra i grattacieli, usa i razzi per entrare in combattimento e salta da una dimensione all'altra con nuovi gadget che mettono in dubbio le leggi della fisica.

Nuovi volti

Riunisci l'incredibile duo a un cast di alleati conosciuti e volti mai visti, tra cui una nuovissima combattente della resistenza Lombax pronta ad affrontare i nemici robot. Gioca nei panni di Ratchet e in quelli della nuova e misteriosa Lombax proveniente da un'altra dimensione. Scopri le nuovissime meccaniche interdimensionali di Clank.

Grafica mozzafiato

Divertiti in un'avventura interdimensionale stupefacente, caratterizzata dall'incredibile velocità e dalle caratteristiche immersive della console PlayStation 5. Create da zero dall'amato studio Insomniac Games, le azioni in gioco saranno estremamente realistiche, e prenderanno vita grazie al controller wireless DualSense.

Viaggia con stile

Vivi la corsa intergalattica tra i varchi dimensionali, mentre gameplay e nuovi mondi si amalgamano alla perfezione. Teletrasportati tra i campi di battaglia per ottenere subito un vantaggio sul nemico e ripara i varchi con enigmi multidimensionali. Visita pianeti mai visti prima ed esplora dimensioni alternative dei tuoi luoghi preferiti con flora e fauna esotiche più intense che mai, grazie alla potenza della console PlayStation 5.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Ratchet & Clank: Rift Apart non ha ancora una data d'uscita ufficiale. Quasi sicuramente lo potremo giocare nel 2021.