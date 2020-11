Uncharted 5, Sony San Diego ha assunto un ex Naughty Dog

Sony San Diego ha assunto un ex-sviluppatore di Naughty Dog per lavorare al suo progetto misterioso, che secondo molte voci dovrebbe essere nientemeno che Uncharted 5. Il neo assunto è il senior enviroment artist Zak Oliver, che vanta nel suo curriculum, visibile su LinkeIn, giochi del calibro di The Last of Us, The Last of Us part 2, Uncharted 4: A Thief's End e Uncharted: The Lost Legacy.

Oliver è stato con Naughty Dog dall'ottobre 2011 fino al giugno 2020. Ha lasciato dopo la chiusura di The Last of Us 2. In precedenza aveva lavorato con lo studio di sviluppo High Voltage. Stando a quanto riportato da International Business Times, non è l'unico sviluppatore dello studio degli Uncharted a essere stato assunto in Sony San Diego, fatto che fa prendere ancora più forza alle voci sullo sviluppo di Uncharted 5.

Del resto Naughty Dog stessa aveva detto che il franchise non sarebbe morto dopo L'Eredità Perduta, quindi avrebbe senso che Sony lo avesse affidato a un altro studio interno, dandogli le risorse giuste per realizzare un gioco all'altezza dei precedenti.

Per adesso, comunque, si parla solo di indiscrezioni, in attesa che arrivi una qualche comunicazione ufficiale a diradare tutti i dubbi. Nel frattempo, rigiocatevi gli Uncharted per PS4 e vivete felici.