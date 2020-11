The Collage Atlas, la recensione: un viaggio speciale su Apple Arcade

Se siete pronti per un viaggio malinconico e affascinante attraverso una sorta di libro illustrato esplorabile, allora seguiteci in questa recensione di The Collage Atlas, perché si tratta di un'esperienza davvero particolare. La ricerca di un'espressione artistica attraverso il videogioco è parte integrante del manifesto di Apple Arcade e i progetti che tendono a questo fine, o almeno ci provano, sono ormai svariati, ma pochi sembrano genuini come questo titolo, costruito praticamente in solitaria da John William Evelyn. Risulta difficile anche valutarlo, perché è un'opera quasi intimista e un lavoro ammirevole in ogni caso, considerando la maestria con cui è stato composto e il fatto che sia sviluppato interamente da una sola persona. Insomma, per farla breve, The Collage Atlas è uno di quei giochi a cui è facile voler bene e che ti spinge a passare sopra anche ad evidenti lacune, che pure sono ben presenti, perché è in grado di colpire certe corde e far scaturire emozioni generalmente positive, a prescindere dai suoi difetti.





La caratteristica principale del gioco risulta chiara già ad una veloce occhiata tra immagini e video, ed è il suo particolare stile grafico: interamente composta di linee scure, che tratteggiano scenari disegnati a china su carta, questa rappresentazione sembra uscire direttamente da un libro illustrato dallo stile surreale, scatenando la concreta sensazione di muoversi all'interno di un racconto o di un sogno. Il semplice spostarsi in questa ambientazione e voltare lo sguardo, con il paesaggio in torno che cambia anche in base alla prospettiva, si anima e si compone in varie maniere, è un vero spettacolo per gli occhi, a cui si aggiunge un accompagnamento musicale praticamente perfetto per rafforzare la sensazione onirica che domina tutta l'esperienza. Dal punto di vista estetico, in termini di grafica, sonoro e coerenza tra un aspetto e l'altro, The Collage Atlas è praticamente perfetto e riesce a suscitare facilmente sensazioni piacevoli e malinconiche. Il problema è semmai il fatto di non avere una struttura ludica, o di averla appena abbozzata e ben poco interessante, oltre al fatto di essere supportato da una narrazione un po' troppo spezzettata e pretenziosa.