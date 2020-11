Anthem 2.0, l'anteprima con nuove informazioni sulle build e progressione nel gioco

Tramite un nuovo articolo sul blog ufficiale gli sviluppatori di BioWare sono tornati a parlare di Anthem. Dopo un lancio decisamente sotto tono ed un successivo supporto non all'altezza, il team ha deciso di voler ripartire da zero per creare il così detto Anthem 2.0 o se preferite Anthem NEXT. BioWare ha quindi selezionato un team ristretto di sviluppatori con i quali discutere, raccogliere idee e progetti in modo da definire chiaramente quale sarà il futuro di questo videogioco. Negli scorsi mesi abbiamo visto solo qualche artwork e concept, condiviso direttamente sui canali social di BioWare. Recentemente però abbiamo potuto apprendere come gli sviluppatori intendono migliorare il sistema di progressione dei nostri javelin mediante nuove progressioni delle abilità, build, specializzazioni, equipaggiamento ed artefatti. Ovviamente il tutto è ancora "work in progress", quindi qualcosa potrebbe ancora cambiare prima del rilascio ufficiale, ma andiamo ad analizzare nel dettaglio le nuove informazioni rilasciate per cercare di capire cosa ci aspetta nel prossimo grande aggiornamento di Anthem.

Nuovo sistema di progressione Secondo gli sviluppatori l'attuale sistema di progressione in Anthem non è abbastanza appagante. Per questo motivo hanno deciso di partire dalle basi, cercando di cambiare la struttura portante in questo genere di videogiochi. Come potete vedere dall'immagine sottostante è già stato abbozzata la schermata di personalizzazione del proprio javelin (nella versione italiana detto "strale"). L'interfaccia assomiglia molto a quella presente in Destiny ed offre 11 slot di equipaggiamento ben distinti. Al nostro javelin possiamo assegnare un'arma primaria e quella secondaria con evidenti differenze tra loro, artefatti e mod che sostituiscono gli attuali componenti fino ad arrivare ad altri equipaggiamenti ed abilità specifiche. Quest'ultime non si ottengono più casualmente dagli oggetti nelle missioni, ma vengono sbloccate tramite degli specifici alberi di abilità e possono successivamente essere potenziate con l'utilizzo delle mod. Tutto questo serve a formare la così detta "build" del nostro javelin, composta dalla sinergia tra specializzazioni, abilità ed equipaggiamento.

Le build Ognuno dei quattro javelin presenti in Anthem può salire di livello e guadagnare così dei punti, che possono essere spesi per sbloccare abilità, abilità passive e bonus nelle statistiche. Partendo dai primi livelli il giocatore potrà investire i punti in un albero delle abilità di base per padroneggiare bene i componenti fondamentali di ogni javelin e prendere confidenza con quella specifica tipologia di gameplay. Successivamente si potrà scegliere una specializzazione, che andrà a differenziare lo stile di gioco ed ognuna avrà un albero di abilità differente con specifiche competenze, potenziamenti ed altro. Ogni javelin inoltre brandisce un artefatto, un'arma creata tramite la tecnologia avanzata caratteristica del mondo di gioco. Questo elemento si aggiunge alla personalizzazione del nostro personaggio, dandoci la possibilità di variare ulteriormente il gameplay. L'artefatto può essere ulteriormente potenziato e migliorato con altri elementi per renderlo più devastante e versatile contro i nemici. Per esempio il Ranger avrà come uno degli artefatti il lanciarazzi, già presente nell'attuale javelin, dando la possibilità al giocatore di personalizzarlo a seconda dello stile di gioco.

L'impegno degli sviluppatori per riportare Anthem tra le mani dei videogiocatori è evidente. Abbiamo sempre sostenuto come l'idea di base ed il gameplay avessero un potenziale enorme già al lancio. Quello che mancava era una struttura appagante da looter shooter e dei contenuti sempre freschi che motivino il giocatore a rientrare nel favoloso mondo di gioco per scoprire nuove avventure, eventi e missioni. Ripartire da zero e riprogettando le basi di un videogioco del genere non è assolutamente facile e ci vuole parecchio lavoro affinché le scelte intraprese possano rivelarsi appaganti per un lungo periodo. Ci vorrà ancora del tempo prima di vedere Anthem 2.0 ed arrivati a questo punto speriamo che venga rilasciato esclusivamente sulle console di nuova generazione. Non è ancora chiaro nemmeno come verrà gestito questo importante aggiornamento per coloro che hanno già comprato il videogioco. Avendo già speso del denaro per un gioco incompleto, molti si aspettano infatti che Anthem 2.0 venga rilasciato come aggiornamento gratuito, proprio come accaduto con il fantastico supporto offerto dagli sviluppatori di No Man's Sky.