PS5 e PS4, novembre 2020: i giochi migliori del mese

Ci siamo: PS5 farà il proprio debutto a novembre 2020 e potremo dunque mettere le mani su alcuni dei giochi più attesi dell'anno, spesso disponibili anche su PS4 grazie all'approccio cross-platform che caratterizza queste prime uscite first party Sony. Produzioni esclusive come Demon's Souls, Marvel's Spider-Man: Miles Morales e Godfall, ma anche promettenti esperienze multipiattaforma come Assassin's Creed Valhalla, Call of Duty: Black Ops Cold War e Watch Dogs: Legion ci aspettano per inaugurare al meglio la nuova generazione.

Assassin's Creed Valhalla In uscita il 10 novembre su PS4, il 12 novembre su PS5 L'ultimo episodio del franchise Ubisoft ci porta al tempo dei Vichinghi, mettendoci al comando di un coraggioso leader, Eivor, che deve guidare il proprio popolo fuori dal gelo della Norvegia, verso le ricche coste inglesi, al fine di trovare una nuova terra in cui vivere e prosperare. Giunti nel Wessex, il protagonista del gioco e i suoi uomini dovranno però affrontare l'armata sassone. Caratterizzato da un'ambientazione inedita, nella forma di un open world enorme ma denso di luoghi, personaggi con cui interagire e missioni da portare a termine, Assassin's Creed Valhalla punta a migliorare il gameplay dell'ultima trilogia aggiungendo peso ai colpi e nuove possibilità di combattimento, sullo sfondo di uno scenario mai così suggestivo.

Yakuza: Like a Dragon In uscita il 10 novembre su PS4 La celebre serie SEGA cambia volto con Yakuza: Like a Dragon, abbandonando l'ampiamente collaudato sistema di combattimento action in favore di scontri a turni in stile RPG, pieni di mosse speciali e strategia. Non è tuttavia l'unica novità di questo capitolo, che presenta per la prima volta un protagonista diverso dal classico Kazuma Kiryu, ovverosia Ichiban Kasuga. Ex membro della famiglia Arakawa, agli ordini del Clan Tojo, Ichiban accetta di finire in carcere per un delitto che non ha commesso al fine di salvare la carriera del suo patriarca, ma scopre di essere stato tradito. Sullo sfondo di una splendida Yokohama, troverà però dei nuovi amici e insieme a loro cercherà di scoprire la verità su quanto accaduto.

Borderlands 3 In uscita il 12 novembre su PS5 Il looter shooter di Gearbox Software fa il proprio debutto sulle piattaforme next-gen a novembre, con una versione tecnicamente migliorata e ancora più spettacolare. Borderlands 3 ci metterà nuovamente nei panni di un cacciatore della Cripta, offrendoci un gran numero di missioni da affrontare in solitaria o in cooperativa per quattro partecipanti. Una nuova minaccia per l'universo è rappresentata dai gemelli Calypso, determinati a riunire i clan dei banditi per conquistare la galassia. La nostra azione non si fermerà dunque su Pandora: dovremo viaggiare verso nuovi mondi e liberarli dalla presenza del nemico e ottenere ricche ricompense.

Demon's Souls In uscita il 12 novembre su PS5 Remake del classico soulslike di From Software, Demon's Souls porta su PlayStation 5 la grande sfida di un gameplay spiccatamente hardcore, ma anche le atmosfere inquietanti e il comparto artistico di una produzione che grazie al lavoro di Bluepoint Games rinasce dal punto di vista visivo, consegnandoci personaggi, nemici e ambientazioni straordinarie. Pur senza rivoluzionare le meccaniche originali e la loro ben nota legnosità, ma cercando di raccordare tali elementi a una visione più moderna e dinamica, peccando forse un po' di coraggio, il team di sviluppo punta a offrirci il meglio dei due mondi con un'esclusiva graficamente splendida, che poggia su basi solidissime e che farà senz'altro la gioia dei tanti appassionati del genere.

Devil May Cry 5 Special Edition In uscita il 12 novembre su PS5 A diversi mesi di distanza dall'uscita su PC, PS4 e Xbox One, Devil May Cry 5 Special Edition porta l'azione frenetica dell'action game Capcom anche su PS5 e Xbox Series X, forte di contenuti inediti e modalità grafiche pensate per utilizzare al meglio l'hardware next-gen. Sulle nuove console il gioco gira infatti a 4K e 30 fps con ray tracing attivo oppure a 4K e 60 fps senza ray tracing, ma non solo. L'avventura di Dante, accompagnato anche stavolta dal fratello Nero e dalla new entry V, può contare sulla spettacolarità di un combat system che punta all'eccellenza, senza lasciare nulla di intentato. I tre protagonisti del gioco offrono infatti stili differenti, capaci di accontentare tutti, passando da un approccio classico a manovre completamente fuori di testa, per concludere infine con le tecniche di evocazione.

For Honor In uscita il 12 novembre su PS5 Ubisoft tiene in grande considerazione il debutto delle piattaforme next-gen e lo dimostra portando anche For Honor su PS5 e Xbox Series X con una versione potenziata, capace di rappresentare in maniera ancora più dettagliata e d'impatto le battaglie su larga scala che caratterizzano il gioco, simulatore d'assedio medievale dotato di un sistema di combattimento ricco di strategia. È passato un bel po' di tempo dal lancio originale di For Honor, che nel frattempo ha ricevuto una montagna di aggiornamenti e nuovi contenuti: elementi su cui potremo contare per rendere ancora più ricca e divertente l'esperienza, scegliendo fra Vichinghi, Cavalieri e Samurai la fazione che guideremo alla vittoria durante una coinvolgente campagna o nelle partite in multiplayer.

Godfall In uscita il 12 novembre su PS5 Ambientato in un regno misterioso e suggestivo ma sull'orlo della distruzione, Godfall ci mette nella pesante corazza dell'ultimo cavaliere Valorian: un ordine di guerrieri capaci di utilizzare armature magiche, che li trasformano in combattenti virtualmente invincibili. Un'abilità di cui avremo disperatamente bisogno, mentre cerchiamo di fermare l'avanzata del dio malvagio Macros e del suo esercito. Caratterizzato da un sistema di combattimento sfaccettato, con cinque differenti categorie di armi da padroneggiare e una progressione solida e corposa, che ci vedrà crescere di duello in duello migliorando caratteristiche ed equipaggiamento del nostro cavaliere, Godfall promette di tradurre al meglio la formula loot nell'ambito degli hack & slash.

Marvel's Spider-Man: Miles Morales In uscita il 12 novembre su PS4 e PS5 Marvel's Spider-Man: Miles Morales parte dalle solidissime basi dell'esclusiva del 2018 per raccontarci la storia di un nuovo eroe, Miles appunto, che ottiene dei poteri stupefacenti e decide di metterli al servizio della città ispirandosi al suo amico e mentore, Peter Parker. Il risultato è un'avventura ambientata anche stavolta a Manhattan ma con tanti elementi inediti, in cui dovremo capire cosa significa essere un supereroe. Dotato su PS5 di una grafica a 4K e 30 fps arricchita da uno spettacolare ray tracing, il nuovo titolo di Insomniac Games include anche una modalità a 60 fps per poter godere dell'azione frenetica del web swinging e dei combattimenti in stile free flow con la massima fluidità possibile.

Call of Duty: Black Ops Cold War In uscita il 13 novembre su PS4 e PS5 Ultimo capitolo della serie sparatutto prodotta da Activision, Call of Duty: Black Ops Cold War ci porta nel periodo della Guerra Fredda, nei primi anni '80: un'epoca in cui gli scontri avvenivano sotto copertura, cercando di tenere il mondo in equilibrio fra una pace costruita col sangue e una guerra che avrebbe potuto distruggere tutto. Nell'ambito di una campagna coinvolgente, dal taglio cinematografico, dovremo dunque combattere per le strade di Berlino Est ma anche fra le paludi del Vietnam, nelle città turche o addirittura nel quartier generale del KGB, portando a termine incarichi particolarmente delicati grazie a un equipaggiamento sofisticato e letale. A corredo l'immancabile multiplayer online, ancora più ricco e divertente.