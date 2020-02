Anthem, BioWare lavora per ridisegnare il gioco a lungo termine

Anthem sarà protagonista di una profonda opera di redesign: BioWare è al lavoro per ridisegnare il gioco a lungo termine, ha annunciato il game director Casey Hudson.



"Nel corso dell'ultimo anno, il team ha lavorato duramente per migliorare la stabilità, le performance e la qualità generale di Anthem attraverso tre stagioni di nuovi contenuti e feature", ha scritto Hudson. "Inoltre abbiamo ascoltato le vostre richieste in merito a un'esperienza più soddisfacente, con una migliore progressione a lungo termine e un endgame più ricco."



"Dunque riconosciamo che c'è ancora del lavoro da fare per esprimere il pieno potenziale di questa esperienza, e ciò richiederà un sostanziale redesign più che un aggiornamento o un'espansione."



"Nel corso dei prossimi mesi ci concentreremo su questo redesign a lungo termine dell'esperienza, lavorando nello specifico per reinventare le meccaniche del gameplay introducendo obiettivi chiari, sfide coinvolgenti e ricompense significative per la progressione, il tutto preservando il divertimento di volare e combattere in un ampio scenario fantasy."



"Per raggiungere questo obiettivo nel migliore dei modi faremo qualcosa che ci sarebbe piaciuto poter fare prima, dando a un team dedicato il tempo di testare e sperimentare, focalizzandosi in primo luogo sul gameplay."