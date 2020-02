Xbox Series X, Phil Spencer spera che la VR diventi irrinunciabile

Phil Spencer, il capo di Xbox, ha parlato nuovamente del futuro di Xbox Series X, ma anche di VR. Per lui al momento non ci sono ancora le condizioni per investire in essa, ma spera che in futuro arrivi qualcosa di irrinunciabile, capace di spingerlo a supportarla su Xbox.



L'intervista nel podcast Gamertag Radio, è stata ricca di spunti. Spencer, infatti, ha parlato delle poche esclusive al lancio di Xbox Series X ma anche dal fatto che l'annuncio della console poteva essere un disastro.



Durante il podcast, Spencer ha ribadito che attualmente Xbox non supporterà la realtà virtuale. Tuttavia ha anche lasciato una porta aperta per il futuro della realtà virtuale. "Ci sono molte persone che conosco che stanno lavorando ad alcuni buoni titoli VR, ottimi titoli VR e sto cercando di essere loro di supporto. Solo che al momento volevo essere chiaro con i nostri clienti su quale fosse il nostro focus. In modo che fosse chiaro che non ci sarà un casco VR per Xbox Serie X al lancio."



Questo, però, non vuol dire che la compagnia ignorerà le evoluzioni del mercato. E se il mercato andrà in direzione della VR, allora, Microsoft si farà trovare pronta. "Spero che la VR diventi più grande," ha detto Spencer. "Spero che diventi qualcosa di così irrinunciabile che sarebbe per noi un gioco da ragazzi andare a sostenerla."



Sony, invece, sembra che presenterà un casco PS VR2 al lancio di PS5.



Xbox Series X dovrebbe essere lanciata entro la fine del 2020.